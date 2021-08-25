Кредитная линия в 1,5 млрд от Сбербанка обеспечит дополнительные возможности «Интерлизингу»

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Средства планируется использовать для финансирования сделок по предоставлению клиентам компании в лизинг техники, транспортных средств и оборудования.Сергей Савинов, гендиректор компании «Интерлизинг», комментируя событие, заметил, что стабильное финансирование от крупнейшего в России банка обеспечит компании для заключения новых лизинговых сделок дополнительные возможности и помощь в развитии бизнеса ее клиентов. По его словам, «Интерлизинг» продолжает целенаправленно расширять свою долю на рынке и масштабировать собственную конвейерную систему заключения и сопровождения лизинговых сделок, тем самым реализуя стратегический план развития компании.Зампредседателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Песенников отметил важность действий, предпринимаемых «Интерлизингом» на рынке. Он поддержал инвестиции в развитие компании, позволяющие не допускать стагнации и повышать уровень сервиса.