25 августа 2021 СРЕДА
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10:52 | 24 августа
Кредитная линия в 1,5 млрд от Сбербанка обеспечит дополнительные возможности «Интерлизингу»
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Кредитная линия в 1,5 млрд от Сбербанка обеспечит дополнительные возможности «Интерлизингу»

Новости


Федеральная лизинговая компания «Интерлизинг» получила кредит объемом 1,5 млрд рублей на три года от Сбербанка.

Средства планируется использовать для финансирования сделок по предоставлению клиентам компании в лизинг техники, транспортных средств и оборудования.
Сергей Савинов, гендиректор компании «Интерлизинг», комментируя событие, заметил, что стабильное финансирование от крупнейшего в России банка обеспечит компании для заключения новых лизинговых сделок дополнительные возможности и помощь в развитии бизнеса ее клиентов. По его словам, «Интерлизинг» продолжает целенаправленно расширять свою долю на рынке и масштабировать собственную конвейерную систему заключения и сопровождения лизинговых сделок, тем самым реализуя стратегический план развития компании.

Зампредседателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Песенников отметил важность действий, предпринимаемых «Интерлизингом» на рынке. Он поддержал инвестиции в развитие компании, позволяющие не допускать стагнации и повышать уровень сервиса.
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