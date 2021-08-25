Представитель Саратовской области победил в грантовом конкурсе на «Тавриде»

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Заезд объединил арт-школы уличного театра, циркового искусства и авторской песни. В числе призеров – Максим Илюшкин из Саратовской области. На конкурсе он представил проект «Лаборатория психологического театра «CемьЯ» и выиграл 150 000 рублей на его реализацию.«Сейчас в России наблюдается социально-духовный кризис семьи, который негативным образом влияет на морально-психологическое состояние детей и молодежи. Мы предлагаем один из инструментов решения этой проблемы – психологический театр. Его спектакли помогут зрителям увидеть проблемы со стороны, а после показа психолог проведет обсуждение продемонстрированных конфликтных ситуаций. Для детей младшего возраста будут показаны отрывки из произведения Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом», а для подрстков – постановка «15 Minutes With Мarlene Dietrich» по мотивам рассказа Константина Паустовского «Телеграмма», – рассказывает Максим.Всего в рамках образовательного заезда на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 35 проектов. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала 10 проектов к присуждению грантовых средств на общую сумму 5 080 000 рублей.Арт-кластер «Таврида» – платформа возможностей, которая помогает молодым людям реализовать свой профессиональный потенциал в креативных индустриях и отраслях культуры и искусства. Арт-кластер «Таврида» входит в федеральный проект «Социальная активность» национального проекта «Образование» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатор проекта – АНО «Центр развития культурных инициатив». Свою историю «Таврида» начала в 2015 году, когда получила статус Всероссийского молодежного образовательного форума. За шесть лет проект развился до формата масштабного арт-кластера и в 2021 году трансформируется в единую экосистему сервисов для настоящих и будущих лидеров креативных индустрий.