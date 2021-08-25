В Саратове прошли Всероссийские соревнования по морскому многоборью имени М.В. Фирсова

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В соревнованиях приняли участие команды из 7 регионов: Саратовской, Самарской, Липецкой, Ярославской, Ульяновской, Пензенской областей и Санкт-Петербурга. Команду Саратовской области представили воспитанники муниципальной «Центральной спортивной школы олимпийского резерва», которые являются неоднократными победителями и призерами Всероссийских соревнований и входят в составы сборных страны по морскому многоборью.Победителем соревнований стала команда из Санкт-Петербурга. Три команды из Самарской области, Саратовской области и Ярославской области набрали одинаковое количество очков. Но по дополнительным показателям второе место заняла команда Самарской области, третье место команда Ярославской области. Наша команда заняла четвёртое место.Морское многоборье является сложно-техническим командным видом спорта, который совмещает в себе элементы плавания, стрельбы, бега, гребные и парусные гонки на шлюпках (ял-6). Спортивные соревнования по морскому многоборью проводятся по пяти спортивным дисциплинам: «морское пятиборье», «морское троеборье», «ял-6 - дистанция 2000 м», «гребно-парусное пятиборье» и «ял-6 - парусная гонка».Данные соревнования посвящены памяти одного из лучших морских многоборцев СССР и России Михаила Васильевича Фирсова, Отличника физической культуры и спорта, Мастера спорта СССР и Мастера спорта международного класса, который внес неоценимый вклад в развитие морского многоборья как высококлассный спортсмен и тренер. С 2019 года на этих соревнованиях разыгрывается посеребренный восьми килограммовый Переходящий Кубок имени М.В. Фирсова, который находится на постоянном хранении в Саратове.