«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости передачи показаний приборов учета горячего водоснабжения до 25 числа

просмотров: 275

Это можно сделать на сайте Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», на котором также представлены и другие онлайн-сервисы.Для передачи показаний счетчиков горячего водоснабжения можно перейти на сайт филиала по ссылке https://saratov.esplus.ru или позвонить по круглосуточному телефону 8 (8452) 24-54-67. Регистрация не требуется. Доступны сервисы ПАО «Сбербанк», «Платеж-центр». Своевременная передача показаний приборов учета позволит избежать выставления квитанций по нормативу.