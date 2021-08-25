На стадионе «Зимний» пройдут Всероссийские соревнования по летнему биатлону

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Соревнования проводятся министерством молодежной политики и спорта Саратовской области совместно с Федерацией биатлона «Союз биатлонистов России» и Федерацией биатлона Саратовской области.Активное участие в соревнованиях примут воспитанники муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №3 города Саратова.Программа соревнований:24 августа – день приезда, комиссия по допуску;25 августа – официальная тренировка;26 августа – кросс-спринт:3 км – юноши (2007 – 2008 г.);2,4 км – девушки (2007 – 2008 г.);2,4 км – юноши (2009 – 2010 г.);2,1 км – девушки (2009 – 2010 г.);27 августа – стрелковый поединок;28 августа – кросс-масстарт:4,0 км – юноши (2007 – 2008 г.);3,6 км – девушки (2007 – 2008 г.);3,6 км – юноши (2009 – 2010 г.);3,0 км – девушки (2009 – 2010 г.);29 августа – кросс-эстафета-смешанная (2 ж х 2,1 км + 2 м х 3 км) (2007 – 2008 г.);- кросс-эстафета-смешанная (2 ж х 2,1 км + 2 м х 3 км) (2009 – 2010 г.);30 августа – день отъезда;