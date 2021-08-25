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На стадионе «Зимний» пройдут Всероссийские соревнования по летнему биатлону

Новости


С 24 по 30 августа в Саратове на 5-й Дачной на базе муниципального стадиона «Зимний» пройдут Всероссийские соревнований по биатлону среди юношей и девушек 2007-2008, 2009-2010 г.р.

Соревнования проводятся министерством молодежной политики и спорта Саратовской области совместно с Федерацией биатлона «Союз биатлонистов России» и Федерацией биатлона Саратовской области.

Активное участие в соревнованиях примут воспитанники муниципальной спортивной школы олимпийского резерва №3 города Саратова.

Программа соревнований:
24 августа – день приезда, комиссия по допуску;
25 августа – официальная тренировка;
26 августа – кросс-спринт:

3 км – юноши (2007 – 2008 г.);

2,4 км – девушки (2007 – 2008 г.);

2,4 км – юноши (2009 – 2010 г.);

2,1 км – девушки (2009 – 2010 г.);
27 августа – стрелковый поединок;
28 августа – кросс-масстарт:

4,0 км – юноши (2007 – 2008 г.);

3,6 км – девушки (2007 – 2008 г.);

3,6 км – юноши (2009 – 2010 г.);

3,0 км – девушки (2009 – 2010 г.);
29 августа – кросс-эстафета-смешанная (2 ж х 2,1 км + 2 м х 3 км) (2007 – 2008 г.);
- кросс-эстафета-смешанная (2 ж х 2,1 км + 2 м х 3 км) (2009 – 2010 г.);
30 августа – день отъезда;
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