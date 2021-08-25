Выступления участников фестиваля-конкурса национальных культур «Песни родного края» можно будет увидеть в соцсетях
21 августа в селе Красный Яр Энгельсского района, в преддверии Дня государственного флага России, состоялся фестиваль-конкурс национальных культур «Песни родного края».
Проект реализуется Саратовской региональной общественной организацией «Союз в поддержку армии, флота, казачества и военно-промышленного комплекса «Волга» при поддержке Фонда президентских грантов.
Проект направлен на популяризацию народного творчества и поддержку национальных творческих коллективов. Он объединил творческих людей, влюбленных в историю своего народа и России, в удивительную красоту народных песен, в народные промыслы и декоративно-прикладное творчество.
В финальный гала-концерт вышли девять коллективов, среди которых решением жюри были определены победители в нескольких номинациях:
1. Гран-при - ДК «Покровский» «Народный коллектив» фольклорный ансамбль «Покров»;
2. Лауреат I степени – «ДК химиков» город Саратов» «Театр казачьей и популярной песни «Россы»;
3. Лауреат II степени –ансамбль казачьей песни «Казачья вольница», республика Мордовия;
4. Лауреат III степени - ДК «Генеральский» Народный коллектив вокальная группа «Волжаночка»;
5. Дипломант I степени – «Народный самодеятельный коллектив» хор русской песни «Покровские просторы»;
6. Дипломант II степени –ДК «Анисовский» Вокальная группа «Березка»;
7. Дипломант степени III –ДК «Придорожненский» Ансамбль русской песни «Рябинушка»;
8. Приз от Атамана Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской области Волжского войска Андрея Фетисова - ДК «Липовский» Фольклорный ансамбль «Родные напевы»;
9. Приз от Атамана Красноярского станичного казачьего общества Энгельского района СО Дмитрия Тишковца – ДК «Красноярский» филиал «Ленинский дом досуга» фольклорный коллектив «Поющие сердца».
Конкурсные выступления всех участников будут размещены в публикациях в социальных сетях информационных партнеров проекта.