Расписание пригородного поезда Тарханы – Саратов-1 частично изменится 24 и 28 августа в связи с ремонтно-путевыми работами

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В связи с этим 24 и 28 августа пригородный поезд № 6010 Тарханы – Саратов-1 будет отправляться от ст. Тарханы в 21:59 (на 5 минут позже) и прибывать на ст. Саратов-1 в 22: 52 (на 5 минут позже).Приносим извинения пассажирам за возможные неудобства. Просим заранее ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.***Подробную информацию о расписании движения пригородных поездов и правилах перевозок пассажиров можно узнать на сайте компании АО «Саратовская ППК»: www.sarppk.ru, на информационных стендах билетных касс, по телефону единого информационного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный) или через мобильные приложения «Пригород» и «РЖД Пассажирам».В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией Приволжская железная дорога рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты на объектах пассажирской инфраструктуры, а также в поездах.Берегите себя и окружающих!