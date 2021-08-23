23 августа 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК
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17:00 | 23 августа
Обратные билеты в купе можно приобрести со скидкой 30% до конца лета
16:15 | 23 августа
В сентябре в Балашове пройдет V Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье»
15:23 | 23 августа
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14:27 | 23 августа
Детская театральная студия имени Олега Табакова при ТЮЗе Киселева проводит очередной набор детей
13:35 | 23 августа
На большой творческой выставке, посвященной подведению итогов фестиваля «Хвалынские этюды», было представлено более трехсот картин
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Саратовские студенты стали победителями регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2021»
11:48 | 23 августа
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Обратные билеты в купе можно приобрести со скидкой 30% до конца лета

Новости


Пассажиры, купившие билеты в купе поездов дальнего следования, могут получить скидку в 30% на обратный билет.

Акция действует при единовременном оформлении проездных документов для поездок «туда и обратно».
Совершить поездку по сниженной цене можно до 31 августа включительно.

Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Условия акции не распространяются на покупку билетов для организованных групп пассажиров и организованных групп детей, при оформлении проездных документов по детскому тарифу.
Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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Напоминаем, что все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением специальных моющих средств. В пути следования не менее двух раз в сутки пассажирам измеряют температуру бесконтактным термометром.
Холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты (маски) в течение всей поездки, при необходимости пассажиры могут их приобрести в вагоне у поездной бригады.
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