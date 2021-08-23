Обратные билеты в купе можно приобрести со скидкой 30% до конца лета

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Акция действует при единовременном оформлении проездных документов для поездок «туда и обратно».Совершить поездку по сниженной цене можно до 31 августа включительно.Скидка не применяется одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Условия акции не распространяются на покупку билетов для организованных групп пассажиров и организованных групп детей, при оформлении проездных документов по детскому тарифу.Приобрести билеты можно во всех кассах дальнего следования, на сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».***Напоминаем, что все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением специальных моющих средств. В пути следования не менее двух раз в сутки пассажирам измеряют температуру бесконтактным термометром.Холдинг «РЖД» рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты (маски) в течение всей поездки, при необходимости пассажиры могут их приобрести в вагоне у поездной бригады.