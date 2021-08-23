В сентябре в Балашове пройдет V Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье»

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За это время он завоевал не только сердца и души театралов нашего региона, но и призовые награды престижных туристических премий страны «События России» и «Russianeventsawards», вошел в Топ-200 Национального календаря туристических событий, а также стал Всероссийским.- V Всероссийский фестиваль «Театральное Прихопёрье» будет проходить с 11 по 21 сентября 2021 года в городе Балашове Саратовской области. На сцене Балашовского драматического театра вновь соберутся ведущие театральные коллективы России - Московский академический театр имени Вл.Маяковского, Государственный академический театр имени Моссовета, Государственный театр наций, театр «Et Ceterа» под руководством А.Калягина. Откроет фестиваль театр музыки и поэзии под руководством Е.Камбуровой, - сообщила и.о. министра культуры области Татьяна Астафьева.В конкурсной программе примут участие уже знакомые зрителю Тамбовский молодежный театр и Рыбинский драматический театр. Впервые свои спектакли в Балашове покажут Липецкий государственный академический театр драмы имени Л. Н.Толстого, Димитровградский драматический театр имени Н. А.Островского, Новый экспериментальный театр Волгограда (НЭТ). Традиционно среди участников коллективы Саратовской области – Балашовский и Вольский драматические театры, Балаковский театр юного зрителя имени Е. А.Лебедева.В состав жюри вошли ведущие театральные критики: Ольга Галахова –помощник худрука Московского Губернского театра, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории русского театра ГИТИСа, кандидат искусствоведения, театральный критик, театровед; Татьяна Ткач - театровед, театральный критик, старший преподаватель кафедры русского театра Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург).В день открытия фестиваля на большом экране в театральном парке любой желающий сможете увидеть спектакль «Снился мне сад» театра музыки и поэзии под руководством Е. Камбуровой, проходящий на сцене Балашовского драматического театраВ работе фестиваля примут участие более 300 участников профессиональных театральных коллективов, более 2 тысяч зрителей смогут посетить спектакли фестивальной программы (наполняемость зала – 50%). Все мероприятия фестиваля будут проводиться с неукоснительным соблюдением мер по профилактике короновируса.Билеты на спектакли фестиваля можно приобрести в кассе театра, онлайн на сайте театра baldt.ru и в группе ВКонтакте.