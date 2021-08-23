Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»

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Бесплатные показы пройдут на площадке конференц-зала. Количество мест ограничено. Вход только по предварительной записи по телефону: (8452) 69-50-34В этом году традиционная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в шестой раз. В ночь с 28 на 29 августа 2021 года Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ и порталом культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» организуют демонстрацию самых успешных отечественных премьер года во всех регионах страны.Начало сеансов в Историческом парке (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19):20:00 - х/ф «Конек-горбунок» (6+, реж. Олег Погодин, 111 мин.)22:00 - х/ф «Пальма» (6+, реж. Александр Домогаров-мл., 110 мин.)00:00 - х/ф «Огонь» (6+, реж. Алексей Нужный, 131 мин.)Вход бесплатный (количество мест ограничено*)!Предварительная запись обязательна!Телефон для регистрации: (8452) 69-50-34* Мероприятие будет проведено в соответствии с соблюдением мер безопасности, предусмотренных в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 4 июня 2021 г. №424-П «О внесении изменения в постановления Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 г. № 208-П».