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Саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»

Новости


28 августа 2021года саратовский Исторический парк «Россия — Моя история» присоединится к всероссийской акции «Ночь кино».

Бесплатные показы пройдут на площадке конференц-зала. Количество мест ограничено. Вход только по предварительной записи по телефону: (8452) 69-50-34

В этом году традиционная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в шестой раз. В ночь с 28 на 29 августа 2021 года Фонд кино совместно с Министерством культуры РФ и порталом культурного наследия и традиций России «Культура.РФ» организуют демонстрацию самых успешных отечественных премьер года во всех регионах страны.

Начало сеансов в Историческом парке (г. Саратов, ул. Шелковичная, 19):

20:00 - х/ф «Конек-горбунок» (6+, реж. Олег Погодин, 111 мин.)

22:00 - х/ф «Пальма» (6+, реж. Александр Домогаров-мл., 110 мин.)

00:00 - х/ф «Огонь» (6+, реж. Алексей Нужный, 131 мин.)

Вход бесплатный (количество мест ограничено*)!
Предварительная запись обязательна!
Телефон для регистрации: (8452) 69-50-34

* Мероприятие будет проведено в соответствии с соблюдением мер безопасности, предусмотренных в соответствии с Постановлением Правительства Саратовской области от 4 июня 2021 г. №424-П «О внесении изменения в постановления Правительства Саратовской области от 26 марта 2020 г. № 208-П».
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