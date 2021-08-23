Детская театральная студия имени Олега Табакова при ТЮЗе Киселева проводит очередной набор детей

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Занятия в студии – это не только отличная возможность развить свое воображение, общаться с интересными людьми, научиться ораторскому искусству и контролировать свои эмоции, но и уникальный шанс выйти на профессиональную сцену вместе с актерами ТЮЗа Киселева! А еще в Студии ребят ждут новые друзья, творческие задачи, встречи с интересными, искренне любящими театр людьми и, конечно же, обучение основам актерского мастерства, сценической речи и пластики под руководством педагогов-актеров ТЮЗа Киселева.Сейчас студия проводит набор в театральные группы «Дебют» и «Овация», вокально-хореографическую группу «Апельсин» и в балетную группу «Щелкунчик».Запись на кастинг обязательна.Прослушивание ребят, выбравших театральное направление, состоится 30 августа в 18:00 в Историческом здании ТЮЗа Киселева на Вольской, 83.Здесь ждут мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 12 лет. На кастинге ребятам надо рассказать стихотворение, прозаический отрывок или басню, спеть песню и показать пластический номер.Прослушивание ребят в вокально-хореографическую группу состоится 02 сентября 2021 г. в 18:00 в Историческом здании ТЮЗа Киселева на Вольской, 83.На кастинг приглашаются девочки с 8 до 12 лет с обязательной хореографической подготовкой более одного года по направлениям: классический танец, бальные танцы, народно-сценический танец, художественная или спортивная гимнастика, акробатика или цирковое искусство. Для участия в прослушивании нужно подготовить танцевальный или пластический номер и вокальное выступление.Все занятия в группах «Дебют», «Овация» и «Апельсин» бесплатные.Записаться на прослушивание и задать интересующие вопросы можно по телефонам 69-54-33, 69-46-86 (в будни с 10:00 до 18:00).Прослушивания ребят в балетную группу «Щелкунчик» состоятся 07 и 09 сентября в 18:00 в Историческом здании ТЮЗа Киселева на Вольской, 83. Это объединение приглашает ребят на занятия по возрастным категориям 6-7 лет, 8-9 лет и 10-12 лет.Занятия в балетной студии «Щелкунчик» проводятся на платной основе.Записаться на просмотр и задать интересующие Вас вопросы можно по телефону 8-927-142-44-95 (руководитель балетной студии «Щелкунчик» Юрий Николаевич Шапрунов).