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На большой творческой выставке, посвященной подведению итогов фестиваля «Хвалынские этюды», было представлено более трехсот картин

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21 августа в Хвалынске состоялось торжественное подведение итогов Межрегионального фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина», который в 2021 году в пятый раз собирал художников из разных регионов страны.

География участников фестиваля представляла всю творческую Россию – студенты легендарного ВГИКа - будущие художники-декораторы, художники по костюмам, мультипликаторы, учащиеся Московского художественного института им. В.И. Сурикова, Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а также учреждений среднего профессионального образования Воронежской, Ростовской, Пензенской, Рязанской и Саратовской областей и творческого объединения «Колесо» Ставропольского края активно работали на пленэрах.

- Впервые участниками фестиваля стали не только будущие академические художники, но и кинохудожники - студенты Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова. Фестиваль проводится с целью обмена творческими традициями и совершенствования навыков изобразительного творчества. За две фестивальные недели юные художники успели поработать во всех жанрах и разных мотивах. Главным событием фестиваля стала большая творческая выставка, на который было представлено более 300 работ юных художников. На нескольких арт-пространствах фестиваля вниманию гостей и участников были представлены выставки молодых и именитых пленэристов, работы театральных художников, мастеров декоративно-прикладного творчества, - отметила и.о. министра культуры Татьяна Астафьева.

Каждый день фестиваля начинался с творческих лабораторий и мастер-классов с ведущими художниками России. В числе наставников и почетных гостей с юными художниками работали Константин Худяков - вице-президент Российской академии художеств, президент Творческого Союза художников России, председатель Поволжского отделения РАХ, академик и член президиума Российской академии художеств, заслуженный художник России; Наталья Литосова - художник, живописец. член объединения художников Юга России «Колесо», лауреат премии президента Российской академии художеств З.К. Церетели (проект «Красные ворота/Против течения», 2018); Олег Калайтанов – руководитель объединения художников Юга России «Колесо», заместитель председателя Творческого союза художников России по Южному федеральному округу; Виталий Ермолаев - живописец и график, лауреат конкурса имени Виктора Попкова.
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