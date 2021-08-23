Саратовские студенты стали победителями регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2021»

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Победителями регионального этапа среди образовательных организаций высшего образования области стали:В номинации «Творческая личность» - Элина Амбарцумен, студентка Поволжского института управления им. П.А. Столыпина;«Общественник года» - Александр Кондаков, студент Поволжского института управления им. П.А. Столыпина;«Председатель совета обучающихся года» - Денис Яшин, студент Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского;«Спортсмен года» - Ангелина Никифорова, студентка Поволжского института управления им. П.А. Столыпина;«Добровольческое объединение года» - Волонтерское объединение «Благо Дарю» Поволжского института управления им. П.А. Столыпина;«Интеллект года» - Артем Олифиренко, студент Саратовской государственной юридической академии;«Студенческое медиа года» - Студенческий медиацентр SM Production Саратовской государственной юридической академии.Среди профессиональных организаций высшего образования области победителями стали:«Общественник года» - Александра Жаркова, студентка Ивантеевского политехнического лицея;«Профессионал года» - Николай Кредышев, студент Энгельсского Промышленно-Экономического колледжа;«Спортсмен года» - Андрей Стяжкин, студент Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума;«Творческая личность года» - Сархан Гарибов, студент Энгельсского Промышленно-Экономического колледжа.«Студенческое медиа года» - «Школа блогеров» Энгельсского Промышленно-Экономического колледжа.По итогам конкурса победители регионального этапа направляются на заочный этап Российской национальной премии «Студент года – 2021».