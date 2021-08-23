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Саратовские студенты стали победителями регионального этапа Российской национальной премии «Студент года – 2021»

Новости


20 августа завершился региональный этап конкурса на присуждение Российской национальной премии «Студент года - 2021» среди обучающихся образовательных организаций высшего и профессионального образования области.

Победителями регионального этапа среди образовательных организаций высшего образования области стали:

В номинации «Творческая личность» - Элина Амбарцумен, студентка Поволжского института управления им. П.А. Столыпина;

«Общественник года» - Александр Кондаков, студент Поволжского института управления им. П.А. Столыпина;

«Председатель совета обучающихся года» - Денис Яшин, студент Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского;

«Спортсмен года» - Ангелина Никифорова, студентка Поволжского института управления им. П.А. Столыпина;

«Добровольческое объединение года» - Волонтерское объединение «Благо Дарю» Поволжского института управления им. П.А. Столыпина;

«Интеллект года» - Артем Олифиренко, студент Саратовской государственной юридической академии;

«Студенческое медиа года» - Студенческий медиацентр SM Production Саратовской государственной юридической академии.

Среди профессиональных организаций высшего образования области победителями стали:

«Общественник года» - Александра Жаркова, студентка Ивантеевского политехнического лицея;

«Профессионал года» - Николай Кредышев, студент Энгельсского Промышленно-Экономического колледжа;

«Спортсмен года» - Андрей Стяжкин, студент Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума;

«Творческая личность года» - Сархан Гарибов, студент Энгельсского Промышленно-Экономического колледжа.

«Студенческое медиа года» - «Школа блогеров» Энгельсского Промышленно-Экономического колледжа.

По итогам конкурса победители регионального этапа направляются на заочный этап Российской национальной премии «Студент года – 2021».
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