приглашают принять участие в конкурсе креативных идей развития культурных пространств «Место, где свет»

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Участникам предлагают создать собственную концепцию модерации пространств модельных библиотек, главная цель которой — привлечь молодых представителей творческих индустрий. При разработке организаторы советуют пользоваться конструктором проектирования библиотечных пространств.Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на заезд «Постановка шоу фестиваля "Таврида.АРТ"», а затем выполнить творческое задание. Срок окончания регистрации — 20 августа 2021 года. Авторов лучших идей пригласят на площадку арт-кластера, располагающегося в бухте Капсель с 31 августа по 5 сентября.Во время заезда будет возможность доработать свой проект, представить и защитить его во время питчинга на площадке фестиваля «Таврида.АРТ». Три победителя получат до 1,5 млн рублей на реализацию собственной концепции.