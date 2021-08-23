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Жительницу Пугачева обманули при покупке путевки через сайт
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Жительницу Пугачева обманули при покупке путевки через сайт

Новости


Женщина обратилась в полицию после 10-дневного ожидания, так и не дождавшись путевки, за которую заплатила 91 тысячу рублей

Жительница Пугачева хотела приобрести путевку в Крым, понравившееся объявление нашлось на сайте отеля, где она заполнила заявку на бронирование и позвонила по указанному там же телефону. Дальнейшее общение якобы с представителем отеля по его инициативе продолжилось через мессенджер. Женщину уведомили, что оплату надо произвести полностью и заранее, выслав номер счета. Что она и сделала, 9-го августа оплатив 91300 рублей, но обещанную путевку ни сразу, ни потом не получила. Прождав до 20 августа и заподозрив обман, горожанка обратилась в полицию. По данному факту начата проверка.
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