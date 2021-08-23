Турнир по игре «Что. Где. Когда. РЖД.» между представителями ПривЖД и региональных органов власти прошёл в Саратове

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Наряду с железнодорожниками за первое место боролись команды правительства Саратовской области, Саратовской областной Думы, администрации города Саратова и торгово-промышленной палаты Саратовской области.В каждую группу знатоков входили 6 человек. По ходу мероприятия им задали 25 вопросов из разных областей знаний. По итогам интеллектуальной игры, приуроченной к 150-летию Приволжской железной дороги, победила команда Саратовской областной Думы. Её участники правильно ответили на 15 вопросов. Второе и третье места заняли команды ПривЖД и правительства Саратовской области соответственно.Участникам и победителям интеллектуальной игры вручили книги об истории Приволжской железной дороги и памятные сувениры.