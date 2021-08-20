20 августа 2021 ПЯТНИЦА
Новости
17:00 | 20 августа
Завтра в Саратове состоятся очередные ярмарки выходного дня
16:18 | 20 августа
Завтра в Саратове на площади перед цирком состоится Фестиваль цирковых мастер-классов
15:26 | 20 августа
Приволжская железная дорога занесена в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта»
14:37 | 20 августа
Команда тренд-футуролога Игоря Сюча стала финалистом всероссийского проекта «Открой свою Россию»
14:30 | 20 августа
В Оренбургской области завершился инженерно-технологический интенсив «StartUp Степь» 31
14:27 | 20 августа
В Саратовской области собрано восемьдесят тысяч тонн овощей
13:31 | 20 августа
Александр Романов проверил готовность школ Балтайского района к новому учебному году
12:35 | 20 августа
Саратовцы отметили День Физкультурника, поучаствовав в онлайн-забеге
11:42 | 20 августа
ПФР: причины отказа в назначении новых ежемесячных выплат по линии ПФР
10:48 | 20 августа
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Завтра в Саратове на площади перед цирком состоится Фестиваль цирковых мастер-классов

Новости


21 августа, в субботу, в 11:30 на площади перед цирком состоится Фестиваль цирковых мастер-классов. Он приурочен ко дню рождения российского цирка.

В мероприятии примут участие артисты программы «Принц цирка» и цирковая студия «Грани Алмаза».

В программе:

Мастер-класс по жонглированию; Мастер-класс по bmx;

Шоу мыльных пузырей;

Мастер-класс по росписи игрушек;

Мастер-класс по рисованию акварелью;

Выступление детского циркового коллектива «Грани Алмаза»