Завтра в Саратове на площади перед цирком состоится Фестиваль цирковых мастер-классов
21 августа, в субботу, в 11:30 на площади перед цирком состоится Фестиваль цирковых мастер-классов. Он приурочен ко дню рождения российского цирка.
В мероприятии примут участие артисты программы «Принц цирка» и цирковая студия «Грани Алмаза».
В программе:
Мастер-класс по жонглированию; Мастер-класс по bmx;
Шоу мыльных пузырей;
Мастер-класс по росписи игрушек;
Мастер-класс по рисованию акварелью;
Выступление детского циркового коллектива «Грани Алмаза»