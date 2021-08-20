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Приволжская железная дорога занесена в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта»

Новости


На основании предложения правительства Саратовской области Приволжскую железную дорогу – филиал ОАО «РЖД» занесли в федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта» 2021 года. Соответствующая запись сделана на официальном сайте информационного ресурса.

– Включение организации в реестр осуществляется на основании рекомендаций и предложений региональных и муниципальных органов власти – независимых и авторитетных государственных институтов, – подчеркнул начальник ПривЖД Сергей Альмеев. – Примечательно, что Приволжская магистраль попала в этот почётный список в год своего 150-летия. Ведь по случаю этой даты в регионе реализуются десятки масштабных проектов ОАО «РЖД», связанных со строительством, реконструкцией и модернизацией железнодорожных объектов.

Приволжская железная дорога вносит большой вклад в социально-экономическое развитие Саратовской области. Так, за 6 месяцев 2021 года в областной и местные бюджеты перечислено более 975,5 млн рублей. При этом объём инвестиционной программы ОАО «РЖД» в Саратовской области в текущем году составляет 10,7 млрд рублей, а объём закупки у местных производителей – 10,2 млрд рублей.

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Федеральный реестр «Всероссийская Книга Почёта» формируется с 2008 года. В него включаются лучшие организации, предприятия, учреждения и индивидуальные предприниматели Российской Федерации, способствующие социально-экономическому развитию города и региона, а также повышающие эффективность своей отрасли. Формирование реестра осуществляется совместно с государственными и муниципальными органами исполнительной власти.