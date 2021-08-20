Команда тренд-футуролога Игоря Сюча стала финалистом всероссийского проекта «Открой свою Россию»
Финалистом всероссийского проекта «Открой свою Россию» стала команда видного футуролога и бизнес-аналитика Игоря Сюча. Ею были представлены туристические маршруты с яркими названиями и живописными концепциями.
Главная цель Всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах «Открой свою Россию», который проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив, – найти и оказать поддержку инициативам в регионах, позволяющим оценить и по-новому раскрыть природные богатства, духовный потенциал, культуру и историю страны. В рамках проекта было подано 96 заявок и разработано 192 туристических маршрута. В финал вышли 33 команды и 66 предложенных ими маршрутов, охватывающих 36 субъектов Российской Федерации.
В этом году предложены маршруты по Бурятии, разработанные командой Игоря Сюча, они проработаны до мелочей, при этом ставка сделана на экономику впечатлений. Реализация этого проекта позволит привлечь в регион поток туристов как из России, так и из других стран. Люди, побывавшие здесь, увезут новый опыт, новые эмоции познакомятся с культурой, ощутят местный колорит.
Помимо знаний в области аналитики трендов будущего, владеет незаурядными дипломатическими способностями, благодаря чему эффективно выстраивает коммуникации с партнерами различного уровня. Игорь Сюч является экспертом Агентства стратегических инициатив, экспертом Всемирной Туристской Ассоциации UNWTO и Русского географического общества, экспертом "Национальные проекты России", действительным членом Союза журналистов России и др.
Главная цель Всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах «Открой свою Россию», который проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив, – найти и оказать поддержку инициативам в регионах, позволяющим оценить и по-новому раскрыть природные богатства, духовный потенциал, культуру и историю страны. В рамках проекта было подано 96 заявок и разработано 192 туристических маршрута. В финал вышли 33 команды и 66 предложенных ими маршрутов, охватывающих 36 субъектов Российской Федерации.
В этом году предложены маршруты по Бурятии, разработанные командой Игоря Сюча, они проработаны до мелочей, при этом ставка сделана на экономику впечатлений. Реализация этого проекта позволит привлечь в регион поток туристов как из России, так и из других стран. Люди, побывавшие здесь, увезут новый опыт, новые эмоции познакомятся с культурой, ощутят местный колорит.
Помимо знаний в области аналитики трендов будущего, владеет незаурядными дипломатическими способностями, благодаря чему эффективно выстраивает коммуникации с партнерами различного уровня. Игорь Сюч является экспертом Агентства стратегических инициатив, экспертом Всемирной Туристской Ассоциации UNWTO и Русского географического общества, экспертом "Национальные проекты России", действительным членом Союза журналистов России и др.