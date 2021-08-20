Команда тренд-футуролога Игоря Сюча стала финалистом всероссийского проекта «Открой свою Россию»

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Главная цель Всероссийского конкурса по проектированию концептуальных туристических маршрутов в регионах «Открой свою Россию», который проводится при поддержке Агентства стратегических инициатив, – найти и оказать поддержку инициативам в регионах, позволяющим оценить и по-новому раскрыть природные богатства, духовный потенциал, культуру и историю страны. В рамках проекта было подано 96 заявок и разработано 192 туристических маршрута. В финал вышли 33 команды и 66 предложенных ими маршрутов, охватывающих 36 субъектов Российской Федерации.В этом году предложены маршруты по Бурятии, разработанные командой Игоря Сюча, они проработаны до мелочей, при этом ставка сделана на экономику впечатлений. Реализация этого проекта позволит привлечь в регион поток туристов как из России, так и из других стран. Люди, побывавшие здесь, увезут новый опыт, новые эмоции познакомятся с культурой, ощутят местный колорит.Помимо знаний в области аналитики трендов будущего, владеет незаурядными дипломатическими способностями, благодаря чему эффективно выстраивает коммуникации с партнерами различного уровня. Игорь Сюч является экспертом Агентства стратегических инициатив, экспертом Всемирной Туристской Ассоциации UNWTO и Русского географического общества, экспертом "Национальные проекты России", действительным членом Союза журналистов России и др.