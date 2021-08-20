В Оренбургской области завершился инженерно-технологический интенсив «StartUp Степь» 31
Инженерно-технологический интенсив «StartUp Степь» завершился в городе Ясном Оренбургской области.
Его участниками стали предприниматели, изобретатели, представители отраслевых ведомств, ученые из разных регионов России. Цель события – прокачать компетенции, знания и навыки в сфере высоких технологий с дальнейшим их применением на крупных производствах для интенсификации социально-экономического развития региона.
Вице-губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов, комментируя проведение мероприятия, назвал Ясный хорошим местом для развития стартапов. По мнению чиновника, необходимо формировать на уровне области то подрастающее поколение, которое создаст будущее.
В рамках интенсива прошли экспертные сессии, образовательные треки, семинары, мастер-классы и тренинги, цель которых – достижение конкретных результатов. В программу организаторы постарались включить лучший отечественный и международный опыт стартап-движения с привлечением реализованных кейсов. С участниками «StartUp Степь» встретились представители организаций, реализующих в стране различные высокотехнологичные проекты, а также известные инновационные трекеры, которые поделились опытом создания из идей и чертежей полноценного продукта, рассказали о возможностях взаимодействия с региональными компаниями.
Андрей Гольм, глава АО «Оренбургские минералы» подчеркнул, что такие мероприятия создают прочный фундамент для развития бизнеса и региона. «Сегодня как никогда важно заботиться о будущем, развивать диверсификацию производства и создавать новые продукты», – заметил он.
В рамках «StartUp Степь» прошел финальный этап конкурса «Техновызов» по кейсу «Хризотиловая долина». Индустриальным партнером конкурса и заявителем технологических запросов стала компания «Оренбургские минералы». Победители конкурса получили гранты на реализацию проектов, а также перспективу инвестирования для создания совместного предприятия и запуска высокотехнологичного нового производства в статусе резидента ТОСЭР Ясный.
Организаторы интенсива «StartUp Степь» подготовили для участников и гостей целый ряд культурных мероприятий. Это гонка изобретателей «Техновызов» в формате offroad, рок- концерт, а также экскурсии по городу Ясному, который в эти дни отмечал 60-летие.
Его участниками стали предприниматели, изобретатели, представители отраслевых ведомств, ученые из разных регионов России. Цель события – прокачать компетенции, знания и навыки в сфере высоких технологий с дальнейшим их применением на крупных производствах для интенсификации социально-экономического развития региона.
Вице-губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов, комментируя проведение мероприятия, назвал Ясный хорошим местом для развития стартапов. По мнению чиновника, необходимо формировать на уровне области то подрастающее поколение, которое создаст будущее.
В рамках интенсива прошли экспертные сессии, образовательные треки, семинары, мастер-классы и тренинги, цель которых – достижение конкретных результатов. В программу организаторы постарались включить лучший отечественный и международный опыт стартап-движения с привлечением реализованных кейсов. С участниками «StartUp Степь» встретились представители организаций, реализующих в стране различные высокотехнологичные проекты, а также известные инновационные трекеры, которые поделились опытом создания из идей и чертежей полноценного продукта, рассказали о возможностях взаимодействия с региональными компаниями.
Андрей Гольм, глава АО «Оренбургские минералы» подчеркнул, что такие мероприятия создают прочный фундамент для развития бизнеса и региона. «Сегодня как никогда важно заботиться о будущем, развивать диверсификацию производства и создавать новые продукты», – заметил он.
В рамках «StartUp Степь» прошел финальный этап конкурса «Техновызов» по кейсу «Хризотиловая долина». Индустриальным партнером конкурса и заявителем технологических запросов стала компания «Оренбургские минералы». Победители конкурса получили гранты на реализацию проектов, а также перспективу инвестирования для создания совместного предприятия и запуска высокотехнологичного нового производства в статусе резидента ТОСЭР Ясный.
Организаторы интенсива «StartUp Степь» подготовили для участников и гостей целый ряд культурных мероприятий. Это гонка изобретателей «Техновызов» в формате offroad, рок- концерт, а также экскурсии по городу Ясному, который в эти дни отмечал 60-летие.