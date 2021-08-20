В Оренбургской области завершился инженерно-технологический интенсив «StartUp Степь» 31

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Его участниками стали предприниматели, изобретатели, представители отраслевых ведомств, ученые из разных регионов России. Цель события – прокачать компетенции, знания и навыки в сфере высоких технологий с дальнейшим их применением на крупных производствах для интенсификации социально-экономического развития региона.Вице-губернатор, заместитель председателя Правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов, комментируя проведение мероприятия, назвал Ясный хорошим местом для развития стартапов. По мнению чиновника, необходимо формировать на уровне области то подрастающее поколение, которое создаст будущее.В рамках интенсива прошли экспертные сессии, образовательные треки, семинары, мастер-классы и тренинги, цель которых – достижение конкретных результатов. В программу организаторы постарались включить лучший отечественный и международный опыт стартап-движения с привлечением реализованных кейсов. С участниками «StartUp Степь» встретились представители организаций, реализующих в стране различные высокотехнологичные проекты, а также известные инновационные трекеры, которые поделились опытом создания из идей и чертежей полноценного продукта, рассказали о возможностях взаимодействия с региональными компаниями.Андрей Гольм, глава АО «Оренбургские минералы» подчеркнул, что такие мероприятия создают прочный фундамент для развития бизнеса и региона. «Сегодня как никогда важно заботиться о будущем, развивать диверсификацию производства и создавать новые продукты», – заметил он.В рамках «StartUp Степь» прошел финальный этап конкурса «Техновызов» по кейсу «Хризотиловая долина». Индустриальным партнером конкурса и заявителем технологических запросов стала компания «Оренбургские минералы». Победители конкурса получили гранты на реализацию проектов, а также перспективу инвестирования для создания совместного предприятия и запуска высокотехнологичного нового производства в статусе резидента ТОСЭР Ясный.Организаторы интенсива «StartUp Степь» подготовили для участников и гостей целый ряд культурных мероприятий. Это гонка изобретателей «Техновызов» в формате offroad, рок- концерт, а также экскурсии по городу Ясному, который в эти дни отмечал 60-летие.