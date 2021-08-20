В Саратовской области собрано восемьдесят тысяч тонн овощей

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В том числе в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 1231,9 т огурцов, 3017 т лука, 285 т моркови, 195 т свеклы, 2177 т капусты, 6633,2 т кабачков, 5051,7 т бахчевых культур.Тепличными предприятиями с начала года произведено 25 тыс. тонн овощной продукции, в том числе огурца 17,4 тыс. тонн, томатов 7, 4 тыс. тонн.Выкопано 3,3 тыс. га картофеля (39% от плана). Валовой сбор составил 51,7 тыс. тонн при урожайности 156,0 ц/га.Плодово-ягодной продукции в сельхозпредприятиях и КФХ собрано 1,1 тыс. тонн, в том числе яблок - 1тыс. тонн.