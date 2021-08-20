Александр Романов проверил готовность школ Балтайского района к новому учебному году

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В средней школе села Балтай завершается капитальный ремонт крыши. Средства на это были выделены из резервного фонда Правительства области. Александр Романов (фракция «Единая Россия») осмотрел работающую на территории технику, убедился в том, что есть необходимый строительный материал. Спикер обратил внимание на то, что к 1 сентября школа должна быть полностью готова. Глава района Александр Грунов заверил, что к 25 августа основные работы завершатся. Осталось установить ограждение на крыше, завершить укладку асфальта во дворе. Директор школы Эльмира Мамкеева сообщила, что полностью отремонтированы учебные классы. По ее словам, в этом году в школе ожидается серьезное пополнение: в первый класс придут 60 ребят. Всего учиться будет 471 человек.Затем Александр Романов посетил участки улиц Балтая, на которых укладываются тротуары. Александр Грунов рассказал, что уже завершен первый этап, в ходе него появилось 4 км тротуаров. В рамках второго и третьего этапов, которые планируется реализовать до 1 ноября, проложат еще 6 км тротуаров, в том числе к местной больнице и детскому саду. Александр Романов обратил внимание на то, что необходимо гарантировать высокое качество работ, чтобы у людей не возникало претензий. «За этим следят и общественные организации, и эксперты. Поэтому брак исключен», – заверил глава района.Вопросы благоустройства обсуждались и в ходе посещения школы села Большие Озерки. Александр Романов в первую очередь осмотрел пришкольную территорию. Во время прошлого визита на спортплощадке и дворе были заросли травы, а на школьном крыльце – разрушенное покрытие. Тогда же возникли вопросы и к качеству работ по отделке помещений для «Точки роста». В этот раз Александр Романов отметил, что все нарушения устранены. Кабинеты для будущих естествоиспытателей полностью готовы к приему. Осталось докупить технику и установить ее. Отремонтировано крыльцо, обустроены двор, где 1 сентября пройдет торжественная линейка, и спортплощадка. «Здесь и школьникам будет приятно заниматься, и местным жителям. В селе должна быть такая территория, которая объединит людей», – отметил Романов и передал директору подарок для ребят – спортинвентарь.Затем Председатель областной Думы встретился с местными жителями. Граждане попросили помочь решить проблему с водой. Для этого, по словам сельчан, нужно построить небольшой участок водопровода. Спикер попросил главу муниципального образования просчитать необходимую для этого сумму и принял решение выделить часть средств. В ходе беседы жители отметили, что рады новому ФАПу, который здесьпоявился в прошлом году, и поинтересовались, будет ли в нем работать аптека. Присутствующая на встрече главный врач районной больницы Алла Савинкова ответила, что такой пункт уже открыт на базе ФАПа села Царевщина, в скором времени он появится и здесь.Также спикер посетил село Садовка. Там недавно завершилось строительство моста через реку Алай, которое велось по инициативе главы регпарламента после обращения граждан. Объект полностью сдан, осталось покрасить опоры, что сделают в ближайшее время, подчеркнул Грунов.В поселке Базарный Карабулак спикер осмотрел участки пешеходных зон, на которых укладываются тротуары. Глава района Олег Чумбаев сообщил, что все работы идут с соблюдением сроков и качества.