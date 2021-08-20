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Саратовцы отметили День Физкультурника, поучаствовав в онлайн-забеге

Новости
Саратовцы отметили День Физкультурника, поучаствовав в онлайн-забеге

Саратовцы отметили День Физкультурника, поучаствовав в онлайн-забеге.

После обработки результатов и выявления лучших из них, стали известны победители и призеры онлайн-забега, который проводился в Саратове в рамках празднования Дня Физкультурника.

Онлайн-забег состоялся с 9 по 15 августа, где все желающие могли принять участие и проверить свои силы в соответствующей его возрастной категории дистанции: до 18 лет – 2 км, старше 18 лет ­ 3 км. Пробежать заданное расстояние можно было в любое время в любом месте, а для удобства горожан были доступны легкоатлетические дорожки муниципальных стадионов в социальные часы, которые продолжают свою работу в утренние часы с 07.00 до 09.00 и с 18.00 до 22.00 вечером.

Определившись с дистанцией, участникам необходимо было зафиксировать результат любой удобной программой-трекером и отправить его организаторам.

По итогам всех проведенного забега призовые места распределились следующим образом:

Возрастная категория «девочки до 10 лет»:

1 место - Вероника Верясова;

2 место - Варвара Трофимова;

3 место - Эльвина Мавлютова;

Возрастная категория «мальчики до 10 лет»:

1 место - Михаил Занин;

Возрастная категория «мальчики от 11 до 13 лет»:

1 место - Роман Рублевский;

2 место - Михаил Чеколдин;

3 место - Алексей Сычев;

Возрастная категория «девочки от 14 до 17 лет»:

1 место - Наталья Базылева;

2 место - Екатерина Стружкина;

Возрастная категория «юноши от 14 до 17 лет»:

1 место - Андрей Зубтарев;

2 место - Даниил Нестеров;

Возрастная категория «мужчины от 18 до 35 лет»:

1 место - Сергей Райкин;

2 место - Юрий Пальчук;

3 место - Сергей Зелепукин;

Возрастная категория «женщины от 18 до 35 лет»:

1 место - Ольга Зубтарева;

2 место - Алина Марутова;

3 место - Анастасия Черткова;

Возрастная категория «мужчины от 36 до 55 лет»:

1 место - Станислав Рублевский;

2 место - Олег Умаров;

Возрастная категория «женщины от 36 до 55 лет»:

1 место - Надежда Живайкина;

2 место - Анастасия Мешавкина;

3 место - Мария Аникина;

возрастная категория «мужчины от 56 и старше»:

1 место - Виктор Ербулаткин.

Призеры и победители награждаются памятными грамотами и медалями. Все участники награждаются грамотами участников. Получить их можно будет в управлении по физической культуре и спорту администрации муниципального образования «Город Саратов» с 24 августа. По всем возникающим вопросам можно обращаться по телефону: 27-38-16 и в инстаграмм аккаунт @sarsport64/