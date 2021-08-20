ПФР: причины отказа в назначении новых ежемесячных выплат по линии ПФР

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В каких случаях может быть вынесен отказ в назначении пособия?1. Превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного минимума на душу населения (9 844 руб. в 2021 году).Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до даты подачи заявления (расчетный период). Это значит, что если заявление на пособие подается в июле 2021 года, то будут учитываться доходы с марта 2020 года по февраль 2021 года, а если в августе 2021 года – с апреля 2020 по март 2021 года.Чтобы определить, имеет ли семья право на выплату, необходимо разделить доходы всех членов семьи за учитываемый год (расчетный период) на двенадцать месяцев и на количество членов семьи.2. Отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи доходов (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии).Для получения пособия необходимо наличие доходов у каждого трудоспособного члена семьи либо их отсутствие по объективной причине не менее 10 месяцев в расчетный период.При этом уважительными причинами для отсутствия доходов могут быть следующие периоды:- уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсия, стипендия);- уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);- уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;- уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства 1 группы, за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;- обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;- срочная служба в армии и трёхмесячный период после демобилизации;- прохождение лечения длительностью от трёх месяцев и более;- нахождение в статусе «безработного» (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до шести месяцев нахождения в таком статусе);- отбывание наказания и трёхмесячный период после освобождения из мест лишения свободы.3. Наличие в собственности у заявителя и членов его семьи движимого/недвижимого имущества в количестве (размерах), превышающих установленные нормы. Например, наличие у заявителя в собственности 2-х и более автомобилей (исключение – многодетные семьи), 2-х и более квартир, суммарная площадь которых больше 24 кв. м. на каждого члена семьи и др.4. Наличие в заявлении о назначении пособия недостоверных или неполных данных. Например, недостоверно представлены сведения о ФИО ребенка (членов семьи), СНИЛСе; о рождении ребенка (членов семьи); о составе семьи (не указан супруг или все дети), что влияет на расчет среднедушевого дохода семьи; отсутствует информация о медицинском учреждении, в которое беременная женщина встала на учет, о судебном органе, которым вынесено решение о взыскании алиментов.При заполнении заявления будущим мамам и одиноким родителям следует очень внимательно вносить необходимые данные.Более подробная информация о новых выплатах содержится на сайте ПФР www.pfr.gov.ruТелефоны «горячей линии» Отделения ПФР по Саратовской области: 8 (8452) 52-21-92, 37-98-77.Электронные обращения жители области могут направить по ссылке https://es.pfrf.ru/appeal/