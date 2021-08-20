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Учащимся ершовкой автошколы рассказали о правилах проезда через железнодорожные переезды
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Учащимся ершовкой автошколы рассказали о правилах проезда через железнодорожные переезды

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В среду, 18 августа, сотрудники Приволжской магистрали совместно с представителями ГИБДД провели специальный урок для курсантов ершовской автошколы «Автолюкс». Мероприятие было организовано с целью профилактики аварий на железнодорожных переездах.

В ходе занятия будущим водителям рассказали об особенностях работы переездов, а также о разделах ПДД, регламентирующих порядок пересечения железнодорожных путей. Затем организаторы встречи привели статистику дорожно-транспортных происшествий в местах пересечения автомобильной и железной дорог, а также предупредили об ответственности за нарушение правил проезда через переезды. В заключительной части мероприятия слушателям раздали профилактические памятки и листовки с призывом соблюдать правила дорожного движения.

С учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в регионе, мероприятие проводилось в соответствии с актуальными рекомендациями Роспотребнадзора.

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Напомним, что 16 августа на ПривЖД стартовал профилактический месячник «Внимание, переезд!», в рамках которого железнодорожники проводят регулярные акции, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями.