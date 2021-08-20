Александр Романов: «У многодетных семей появится еще одна возможность решить вопрос с жильем»

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В пояснительной записке уточняется, что по действующему законодательству средства регионального маткапитала можно потратить на приобретение жилья по договору купли-продажи только при условии использования средств федерального маткапитала. «Однако нередко семьи, к тому моменту, когда появляется право на получение регионального маткапитала, федеральной выплатой уже распорядилась. Поэтому региональную выплату направить на покупку квартиры или дома на вторичном рынке людям не удавалось», – поясняет Александр Романов (фракция «Единая Россия»).Вместе с тем для многодетных семей в области предусмотрены другие меры поддержки в решении жилищного вопроса. В частности, из областного бюджета им предоставляется безвозмездная финансовая помощь или денежная выплата на приобретение жилья. Внесенным законопроектом предлагается разрешить использовать региональный маткапитал вместе с этими выплатами для приобретения жилья по договору купли-продажи.