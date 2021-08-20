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Утверждены сроки проведения всероссийской переписи населения

Новости
Утверждены сроки проведения всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года.

На труднодоступных территориях страны перепись населения продлится до 20 декабря 2021 года. 16 августа 2021 года Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление №1347 «О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 7 декабря 2019 г. № 1608», сообщает сайт ВПН.

Самостоятельно заполнить переписные листы на Портале госуслуг жители страны смогут в период с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря 2021 года.

Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в апреле 2022 года. Окончательные итоги переписи будут подведены и официально опубликованы в IV квартале 2022 года.

Напомним, что решение о проведении переписи населения в 2021 году было принято Правительством Российской Федерации летом 2020 года, в условиях пандемии COVID-19.

Предложение о проведении переписи в октябре 2021 года, поддержанное Президентом России Владимиром Путиным, позволяет оптимальным образом организовать работу во всех регионах страны, отмечают в Росстате. Предыдущие Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 годов также проходили в октябре.

Проведение переписи в данный период позволяет сохранить необходимую периодичность, обеспечить сопоставимость, точность и корректность полученных статистических данных как на национальном, так и на международном уровне. Данные сроки входят в рамки рекомендованного ООН периода проведения общенациональных переписей населения раунда 2020 года.

Как ранее заявлял заместитель руководителя Росстата Павел Смелова, к настоящему времени уже выполнен основной комплекс подготовительных работ – утверждены формы переписных листов, изготовлены и переданы в регионы электронные планшеты для переписчиков, организована работа переписных комиссий на всех уровнях, сформирован список людей, желающих работать переписчиками, создана цифровая картоснова переписи. Уже началась перепись в труднодоступных районах.