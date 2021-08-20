Саратовские гребцы на чемпионате России завоевали шесть медалей

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В копилке области 6 медалей: 1 золотая, 1 серебряная и 4 бронзовых.В третий день финальных заездов саратовские гребцы взяли две бронзы:Николай Червов - 3 место байдарка-четверка 1000 метров;Рамиль Алимов - 3 место каноэ-четверка 500 метров.Подготовили спортсменов тренеры: Игорь Венцель, Марина Адаховская и Алексей Неловко.Сегодня завершающий день соревнований, спортсмены поборются за медали на дистанции 5000 метров.