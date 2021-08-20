Саратовские гребцы на чемпионате России завоевали шесть медалей
С 14 по 19 августа в Краснодаре проходит чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ (не олимпийские виды программы). В соревнованиях участвует около трёхсот лучших гребцов из 30 регионов России.
В копилке области 6 медалей: 1 золотая, 1 серебряная и 4 бронзовых.
В третий день финальных заездов саратовские гребцы взяли две бронзы:
Николай Червов - 3 место байдарка-четверка 1000 метров;
Рамиль Алимов - 3 место каноэ-четверка 500 метров.
Подготовили спортсменов тренеры: Игорь Венцель, Марина Адаховская и Алексей Неловко.
Сегодня завершающий день соревнований, спортсмены поборются за медали на дистанции 5000 метров.