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В зрительном зале Новой сцены Саратовского театра оперы и балета состоялся сбор труппы

Новости


18 августа 2021 года в зрительном зале Новой сцены Саратовского театра оперы и балета состоялся сбор труппы.

Открыл собрание директор театра Алексей Николаевич Комаров. Он поздравил всех работников театра с началом нового театрального сезона на Новой сцене театра, отметил успехи и плодотворную работу в прошедшем сезоне. Отдельно было отмечено, что уже в октябре состоятся гастроли в г.Уфа, где балетная труппа театра покажет три спектакля на сцене Башкирского государственного театра оперы и балета.

По сложившейся традиции творческими планами нового 219 театрального сезона поделился художественный руководитель и главный дирижер театра Юрий Леонидович Кочнев. Театральный сезон в этом году откроется 15 сентября. Первым спектаклем афиши станет опера П. Чайковского «Евгений Онегин». Параллельно оперная труппа продолжит работу над спектаклем «Кармен» Ж. Бизе в постановке московского режиссера Дмитрия Исаичева, известного в Саратове своей работой над оперой «Маргарита» Владимира Кобекина. Премьерные показы «Кармен» запланированы на 2 и 3 октября 2021 года.

Балетная труппа театра начнет готовить к выпуску спектакль «Бахчисарайский фонтан» Б. Асафьева. Этот балет был поставлен еще в 1974 году и долгое время продержался в репертуаре театра. В 2022 году драм-балет Бориса Асафьева вернется на саратовскую сцену в новых декорациях и костюмах.

В планах театра еще два интересных проекта – постановка оперы Андрея Петрова «Петр Первый», приуроченная к 350-летию со дня рождения выдающегося русского монарха, и проект «Дебюты молодых дирижеров на саратовской сцене». В настоящее время театр формирует заявки на получение субсидии Министерства культуры РФ для их реализации.

К новогодним праздникам планируется Интермедия для детей со сказочными героями возле елки и Новогодний концерт.

В мае в театре пройдет XXXV Собиновский фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова.

В течение всего сезона также запланирована работа по восстановлению декораций и оформления спектаклей, пострадавших во время переезда театра на новую площадку, и включению их в репертуар.

В завершение собрания коллективу были представлены молодые специалисты, пополнившие оперную, балетную труппы, хор и оркестр театра в 2021 году, и состоялось вручение сотрудникам театра Благодарностей от Министра культуры Саратовской области, Саратовской городской Думы и Администрации МО «Город Саратов».