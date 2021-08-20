Мобильный пункт экспресс-тестирования на COVID-19 открылся в аэропорту "Гагарин"
В международном аэропорту «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») рядом с пассажирским терминалом открылся мобильный пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Стойка для оформления услуги расположена на первом этаже общей зоны аэровокзала. Воспользоваться услугой может любой желающий.
Результат можно получить за 15-30 минут. Тестирование проходит на базе корейских тестов SD BIOSENSOR на антиген COVID-19.
Кроме того, в мобильном пункте можно сдать обычный ПЦР-тест с результатом в течение суток. Справку с результатами обследования можно получить на электронную почту на русском и английском языках, она подходит для вылета за границу или подтверждения отрицательного результата на госуслугах.
Услугу предоставляет компания ООО «Полимед» под брендом «Фастест». Мобильный пункт работает круглосуточно.
Телефон для уточнения информации: 8-800 3333 299.
Также на первом этаже пассажирского терминала аэропорта в круглосуточном режиме продолжает работать пункт тестирования на коронавирусную инфекцию ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».