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Мобильный пункт экспресс-тестирования на COVID-19 открылся в аэропорту "Гагарин"

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В международном аэропорту «Гагарин» (управляется УК «Аэропорты Регионов») рядом с пассажирским терминалом открылся мобильный пункт экспресс-тестирования на коронавирус. Стойка для оформления услуги расположена на первом этаже общей зоны аэровокзала. Воспользоваться услугой может любой желающий.

Результат можно получить за 15-30 минут. Тестирование проходит на базе корейских тестов SD BIOSENSOR на антиген COVID-19.

Кроме того, в мобильном пункте можно сдать обычный ПЦР-тест с результатом в течение суток. Справку с результатами обследования можно получить на электронную почту на русском и английском языках, она подходит для вылета за границу или подтверждения отрицательного результата на госуслугах.

Услугу предоставляет компания ООО «Полимед» под брендом «Фастест». Мобильный пункт работает круглосуточно.

Телефон для уточнения информации: 8-800 3333 299.

Также на первом этаже пассажирского терминала аэропорта в круглосуточном режиме продолжает работать пункт тестирования на коронавирусную инфекцию ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».