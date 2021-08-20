Мобильный пункт экспресс-тестирования на COVID-19 открылся в аэропорту "Гагарин"

просмотров: 280

Результат можно получить за 15-30 минут. Тестирование проходит на базе корейских тестов SD BIOSENSOR на антиген COVID-19.Кроме того, в мобильном пункте можно сдать обычный ПЦР-тест с результатом в течение суток. Справку с результатами обследования можно получить на электронную почту на русском и английском языках, она подходит для вылета за границу или подтверждения отрицательного результата на госуслугах.Услугу предоставляет компания ООО «Полимед» под брендом «Фастест». Мобильный пункт работает круглосуточно.Телефон для уточнения информации: 8-800 3333 299.Также на первом этаже пассажирского терминала аэропорта в круглосуточном режиме продолжает работать пункт тестирования на коронавирусную инфекцию ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн».