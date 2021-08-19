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Ольга Шультайс рассказала о своем пути к творческой карьере

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Ольга Шультайс рассказала о своем пути к творческой карьере

О своем пути к творческой карьере рассказала певица Ольга Шультайс.

Сегодня она занята мировой карьерой и сотрудничеством с интернет-платформами. Ее альбом «Фатум», вышедший в прошлом году, набирает популярность на площадках Itunes, Youtube, Яндекс.Музыка и ВКонтакте. Также в 2020 году в топ русского Itunes вошел сингл певицы «Алло», а песня «Милле Милья» стала основной темой фильма «Гонки по-итальянски». Богатый на достижения 2020 год также принес певице победу в конкурсе «RU.TV» с клипом «Остывший чай».

А начиналось все в Ашхабаде – городе, где Ольга Шультайс родилась и выросла, окончила по классу фортепиано музыкальную школу и подростком выступала на городских концертах и в ресторанах. Однако профессиональным занятием музыка тогда не стала. В 18 лет девушка с отцом переехали в Германию (мама Ольги умерла, когда ей было девять лет), она поступила в Университет прикладных технических и экономических наук и бизнес-коммуникаций. Работая финансовым менеджером в крупной компании, Ольга одновременно училась в поп-академии Берлина на фэшн-дизайнера, пробовала силы в качестве модельера-конструктора, мечтала создать собственную коллекцию одежды. Музыка для нее – хобби и отдушина (девушка пела в русских барах в Берлине).

В 28 лет Ольга круто меняет свою судьбу, уехав в Иркутск после расставания с молодым человеком, с которым прожила 6 лет. Там приходит осознание, что кроме дизайна и экономики значительную часть ее жизни занимает музыка. Ольга начинает работать с лучшими педагогами страны, шлифуя свой вокальный профессионализм, а в 2014 году переезжает из Берлина в Москву и сосредотачивается на карьере певицы.

Ольга Шультайс заметила: признания не будет, если человека не знают, а он сразу начинает вкладывать деньги в раскрутку. Важно чувствовать своих слушателей, считает певица, а слушателям – чувствовать артиста.