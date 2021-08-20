Мультимедийный выставочный проект «ВспомниМ» представлен в Саратове только до 22 августа 2021 года!

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Новая выставка открылась в Историческом парке в канун 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Залы, наполненные видео-проекциями, звуковыми и световыми эффектами вырывают из будничного контекста и позволяют оказаться в эпицентре событий 1941-1945 г.г.«Здесь можно взглянуть на войну глазами непохожих друг на друга людей, попавших в совершенно разные обстоятельства, но объединённых одним общим горем. Это не аттракцион и не учебник истории. Это проект, который побуждает зрителя содрогнуться на эмоциональном уровне…», — рассказывает о выставке режиссёр Лев Маврин.«Проводником» посетителя может стать экскурсовод или бесплатный аудиогид, который можно скачать на мобильное устройство, отсканировав QR-код с информационной афиши, расположенной у входа на выставку, а также с установленных внутри экспозиции тачскринов.