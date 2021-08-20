Двухмиллионный пассажир пригородной электрички отправился из Саратова 18 августа

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Обладательницей счастливого билета стала пенсионерка Людмила Барынина. В этот день она ехала на дачный участок в поселке Жасминный на пригородном поезде № 6477 сообщением Анисовка – Татищево.– Мне 87 лет и я езжу на дачу с 1959 года. На пригородном поезде добираюсь до остановочного пункта 837 километр. На электричке путешествовать удобнее всего! В ней и прохладно, и безопасно, – призналась путешественница со стажем.Заместитель генерального директора по развитию АО «Саратовская ППК» Алексей Корж вручил удачливому пассажиру сертификат, подтверждающий статус двухмиллионного пассажира и подарочную карту для приобретения техники в популярной сети магазинов.***Традиция чествовать каждого миллионного пассажира зародилась в АО «Саратовская ППК» в 2019 году, когда за 12 месяцев было перевезено более 4 млн человек.