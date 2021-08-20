В облдуме обсудили вопрос присвоения Хвалынску статуса города-курорта

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В совещании приняли участие руководитель представительства Губернатора области и Правительства области в органах власти Роман Яровой, представители профильных министерств и ведомств регионального Правительства, глава Хвалынского района Алексей Решетников, сотрудники аппарата Саратовской областной Думы.Александр Романов напомнил, что на заседании Административного совета Саратовской области Губернатор заявил о необходимости подготовки законодательной базы для присвоения статуса города-курорта Хвалынску. Заместитель начальника отдела правового обеспечения деятельности Думы Наталья Чепурная рассказала о действующих в данной сфере нормах.Участники совещания обсудили механизмы дальнейшей работы.«Хвалынский район – уникальная территория, несомненно, достойная статуса курорта. Здесь расположены источники минеральной воды, лечебных грязей, сам воздух специалисты называют лечебным. Но нужно все это документально подтвердить, получить необходимые лицензии», – отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.Замруководителя аппарата Губернатора области – начальник правового управления Правительства области Алексей Мудрак отметил, что нужно наладить межведомственное взаимодействие по данному вопросу. Также он уточнил, что начинать работу необходимо с определения границ территории, которая получит статус курорта. Это даст возможность понять, как использовать и развивать возможности Хвалынска.Участники совещания согласились, что статус курорта даст возможности для развития района и действующих на его территории объектов.«Нельзя забывать, что сейчас в медучреждениях Хвалынского района наблюдается определенная нехватка кадров. А на курорт люди приезжают не только отдыхать, но и лечиться. Поэтому можно в том числе обсудить создание в Хвалынске травматологического центра», – подчеркнул замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер.Его поддержал Александр Романов. Он сообщил, что недавно выступил на Ассоциации законодателей ПФО, где рассказал о развитии туристической отрасли в Саратовской области.«Внутренний туризм – это определенный тренд современности. Пандемия сыграла свою роль, и сейчас люди по многим причинам отдыхают там же, где и живут. Что касается медицинских учреждений, санаториев. Тем, кто переболел коронавирусной инфекцией, несомненно, нужна реабилитация. И в Саратовской области должны быть созданы условия для качественного лечения, восстановления и отдыха», – сказал глава регпарламента.Принято решение о создании постоянно действующей межведомственной рабочей группы.