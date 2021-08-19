ТЮЗ Ю. П. Киселева начинает новый сезон с "Пиковой дамы"

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В начале сезона в Саратовском ТЮЗе пройдут две премьеры: долгожданный спектакль «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина и постановка Детской театральной студии им. О.П. Табакова по книге Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберги».Первая премьера нового сезона – пушкинская «Пиковая дама». Эта постановка — работа Георгия Цнобиладзе, который этим летом стал главным режиссером Саратовского театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева. Увидеть спектакль можно будет 14 и 15 сентября 2021 года на Большой сцене Саратовского ТЮЗа им. Ю. П. Киселева. В главной роли в спектакле выступит заслуженная артистка Тамара Лыкова. Спектакль будет первой за долгие годы постановкой по произведению классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина в репертуаре театра.В преддверии премьеры ТЮЗ Киселева объявил конкурс-квест с необычной для Саратова игровой механикой — «Сорви куш с «Пиковой дамой». Его участникам нужно найти 3 разных вида афиш спектакля, которые отличаются друг от друга эпиграфом, сделать селфи с каждой из них и выложить фото в один пост в Инстаграм или ВК с хештегами #тюзкиселева и #ТройкаСемеркаТЮЗ. Среди призов пригласительные на спектакль, программки с автографом режиссера и подарок от театра. Работы принимаются до 25 августа 2021 года включительно.В начале нового театрального сезона Детская театральная студия имени Олега Табакова при ТЮЗе Киселёва готовит премьеру спектакля «Эмиль из Лённеберги» по произведениям Астрид Линдгрен. Над постановкой вместе с артистами театра и воспитанниками студии работает режиссёр из Санкт-Петербурга Степан Пектеев. Первые показы спектакля состоятся 18 и 19 сентября 2021 года на Исторической сцене театра.В спектакль «Эмиль из Лённеберги» войдут отрывки из всех шести книг цикла Астрид Линдгрен, зрители смогут познакомиться со всеми обитателями Кальхута и узнать, как устроена жизнь на деревенском хуторе. Как и другие постановки Студии Табакова, спектакль «Эмиль из Лённеберги» предназначен для семейного просмотра, на него ждут ребят старше 12 лет, а также их братьев и сестер, мам и пап, бабушек и дедушек, наставников и воспитателей.11 сентября 2021 года зрителей ждет первый показ спектакля по сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик» в обновленном составе. Это знаковая для Саратовского ТЮЗа постановка, которая с огромным успехом идет на сцене театра уже много лет. Ее премьера состоялась в далеком 1971 году.Такой спектакль-долгожитель – уникальное явление в истории театра. Новая версия спектакля полностью воссоздает атмосферу оригинальной постановки. И всё же новый актерский состав, да и само время неизбежно меняют спектакль, делают его современным и по-прежнему востребованным зрителями. Самое главное, что «Золотой Ключик» и его наивные, честные и открытые герои продолжают воспитывать приходящих в театр зрителей, разбивая серую череду будней яркими красками и музыкой. Работу над восстановлением спектакля в репертуаре ТЮЗа Киселева ведет режиссер оригинальной версии постановки Татьяна Асейкина.19 сентября 2021 года в репертуар театра вернется обновленным еще один любимый многими поколениями саратовских зрителей спектакль «Маленькая баба-Яга». Немецкий сказочник Отто Пройслер придумал страшную историю про то, как вполне хорошие дети, поступая плохо и не задумываясь об этом, постепенно превращаются в злодеев, в настоящую нечистую силу. Старый мудрый ворон Абрахас терпеливо помогает маленькой Бабе-Яге стать доброй волшебницей, а не злющей ведьмой, как ей на роду написано… Режиссер постановки – Юрий Петрович Ошеров.Билеты на спектакли сентября уже в продаже, их можно купить онлайн на сайте театра или в кассе ТЮЗа на пл.Киселева,1.