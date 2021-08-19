ТЮЗ Ю. П. Киселева начинает новый сезон с "Пиковой дамы"
104-й театральный сезон ТЮЗа Киселева начнется 4 сентября 2021 года.
В начале сезона в Саратовском ТЮЗе пройдут две премьеры: долгожданный спектакль «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина и постановка Детской театральной студии им. О.П. Табакова по книге Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберги».
Первая премьера нового сезона – пушкинская «Пиковая дама». Эта постановка — работа Георгия Цнобиладзе, который этим летом стал главным режиссером Саратовского театра юного зрителя им. Ю. П. Киселева. Увидеть спектакль можно будет 14 и 15 сентября 2021 года на Большой сцене Саратовского ТЮЗа им. Ю. П. Киселева. В главной роли в спектакле выступит заслуженная артистка Тамара Лыкова. Спектакль будет первой за долгие годы постановкой по произведению классика русской литературы Александра Сергеевича Пушкина в репертуаре театра.
В преддверии премьеры ТЮЗ Киселева объявил конкурс-квест с необычной для Саратова игровой механикой — «Сорви куш с «Пиковой дамой». Его участникам нужно найти 3 разных вида афиш спектакля, которые отличаются друг от друга эпиграфом, сделать селфи с каждой из них и выложить фото в один пост в Инстаграм или ВК с хештегами #тюзкиселева и #ТройкаСемеркаТЮЗ. Среди призов пригласительные на спектакль, программки с автографом режиссера и подарок от театра. Работы принимаются до 25 августа 2021 года включительно.
В начале нового театрального сезона Детская театральная студия имени Олега Табакова при ТЮЗе Киселёва готовит премьеру спектакля «Эмиль из Лённеберги» по произведениям Астрид Линдгрен. Над постановкой вместе с артистами театра и воспитанниками студии работает режиссёр из Санкт-Петербурга Степан Пектеев. Первые показы спектакля состоятся 18 и 19 сентября 2021 года на Исторической сцене театра.
В спектакль «Эмиль из Лённеберги» войдут отрывки из всех шести книг цикла Астрид Линдгрен, зрители смогут познакомиться со всеми обитателями Кальхута и узнать, как устроена жизнь на деревенском хуторе. Как и другие постановки Студии Табакова, спектакль «Эмиль из Лённеберги» предназначен для семейного просмотра, на него ждут ребят старше 12 лет, а также их братьев и сестер, мам и пап, бабушек и дедушек, наставников и воспитателей.
11 сентября 2021 года зрителей ждет первый показ спектакля по сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик» в обновленном составе. Это знаковая для Саратовского ТЮЗа постановка, которая с огромным успехом идет на сцене театра уже много лет. Ее премьера состоялась в далеком 1971 году.
Такой спектакль-долгожитель – уникальное явление в истории театра. Новая версия спектакля полностью воссоздает атмосферу оригинальной постановки. И всё же новый актерский состав, да и само время неизбежно меняют спектакль, делают его современным и по-прежнему востребованным зрителями. Самое главное, что «Золотой Ключик» и его наивные, честные и открытые герои продолжают воспитывать приходящих в театр зрителей, разбивая серую череду будней яркими красками и музыкой. Работу над восстановлением спектакля в репертуаре ТЮЗа Киселева ведет режиссер оригинальной версии постановки Татьяна Асейкина.
19 сентября 2021 года в репертуар театра вернется обновленным еще один любимый многими поколениями саратовских зрителей спектакль «Маленькая баба-Яга». Немецкий сказочник Отто Пройслер придумал страшную историю про то, как вполне хорошие дети, поступая плохо и не задумываясь об этом, постепенно превращаются в злодеев, в настоящую нечистую силу. Старый мудрый ворон Абрахас терпеливо помогает маленькой Бабе-Яге стать доброй волшебницей, а не злющей ведьмой, как ей на роду написано… Режиссер постановки – Юрий Петрович Ошеров.
Билеты на спектакли сентября уже в продаже, их можно купить онлайн на сайте театра или в кассе ТЮЗа на пл.Киселева,1.