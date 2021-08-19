Губернатор Валерий Радаев в Москве обсудил с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой работу Саратовской консерватории

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Среди прочих актуальных вопросов Валерий Радаев обсудил с Ольгой Любимовой работу Саратовской консерватории, которая располагается в здании, ставшем архитектурным символом областного центра. Сейчас исторический и учебный корпуса нуждаются в укреплении несущих конструкций. Губернатор попросил министра культуры выделить необходимые средства на разработку проектно-сметной документации.Также глава региона затронул тему строительства нового учебного корпуса Саратовской консерватории. Ежегодно число студентов растет, в том числе за счет приезжих из других стран, необходимы дополнительные площади. Предварительная стоимость строительства – 120 млн. рублей.