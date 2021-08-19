Саратовские аграрии собрали порядка трех миллионов тонн зерна

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Еще в одном районе области пройдена отметка в 100 000 тонн зерна: аграрии Аткарского района собрали 108, 1 тыс. тон.Наибольший валовой сбор зерна получен в Балашовском 163,6 тыс. тонн, Калининском – 158,9 тыс. тонн, Пугачевском– 148,6 тыс. тонн, Екатериновском — 145,7 тыс. тонн, Ершовском – 130,8 тыс. тонн, Петровском — 116,2 тыс. тонн, Самойловском — 106,2 тыс. тонн, Энгельсском – 102,9 тыс. тонн, Перелюбском — 101,9 тыс. тонн - муниципальных районах.Завершена уборка озимых зерновых культур, при средней урожайности 17,7 ц/га валовой сбор составил 2000,1 тыс. тонн. Яровых зерновых культур убрано 661,9 тыс. га, что составляет 63% от плана; при средней урожайности 12,2 ц/га валовой сбор составил 821,7 тыс. тонн.К 17 августа убрано 4,2 тыс. га овощей открытого грунта или 77,5 тыс. тонн, выкопано 3,1 тыс. га картофеля, или 47,3 тыс. тонн. Тепличными предприятиями с начала года произведено 25,0 тыс. тонн овощной продукции, в том числе 17,4 тыс. тонн огурцов, 7,4 тыс. тонн томатов.Плодово-ягодной продукции в сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 1,1 тыс. тонн.