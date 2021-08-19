В Саратовской области появятся новые меры поддержки молодых семей
"Складывающаяся в регионе демографическая ситуация требует принятия новых решений по поддержке молодых семей", - с такой инициативой выступил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.
Эту же тему обсудили на постоянно действующем совещании в Правительстве области.
Официальная статистика показывает, что на данный момент у нас количество зарегистрированных браков в 2 раза больше, чем количество рожденных первенцев.
- По решению Президента РФ Владимира Владимировича Путина семьям с детьми оказываются беспрецедентные меры поддержки. На региональном уровне можно было бы усилить эту поддержку. Поручил профильным структурам проработать предложения по льготам для семей на 1 и 2 ребенка. Особое внимание необходимо уделить жителям села. Работа предстоит большая, но игнорировать это направление нельзя.