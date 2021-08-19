19 августа 2021 ЧЕТВЕРГ
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ТЮЗ Ю. П. Киселева начинает новый сезон с "Пиковой дамы"
16:15 | 18 августа
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15:32 | 18 августа
Отборочная комиссия «Киновертикали 2021» начинает работу
15:20 | 18 августа
Ольга Шультайс рассказала о своем пути к творческой карьере
14:45 | 18 августа
Четыре спектакля Вольского драмтеатра прошли модерацию по программе «Пушкинская карта»
13:53 | 18 августа
Свыше пятисот тысяч жителей области вакцинировались от новой коронавирусной инфекции
13:00 | 18 августа
Железнодорожники обеспокоены ростом количества случаев вандализма в отношении подвижного состава и оборудования
12:07 | 18 августа
В Новобурасском районе продолжается ремонт тротуаров
11:40 | 18 августа
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В Саратовской области появятся новые меры поддержки молодых семей
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В Саратовской области появятся новые меры поддержки молодых семей

Новости


"Складывающаяся в регионе демографическая ситуация требует принятия новых решений по поддержке молодых семей", - с такой инициативой выступил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Эту же тему обсудили на постоянно действующем совещании в Правительстве области.

Официальная статистика показывает, что на данный момент у нас количество зарегистрированных браков в 2 раза больше, чем количество рожденных первенцев.

- По решению Президента РФ Владимира Владимировича Путина семьям с детьми оказываются беспрецедентные меры поддержки. На региональном уровне можно было бы усилить эту поддержку. Поручил профильным структурам проработать предложения по льготам для семей на 1 и 2 ребенка. Особое внимание необходимо уделить жителям села. Работа предстоит большая, но игнорировать это направление нельзя.
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