В Саратовской области появятся новые меры поддержки молодых семей

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"Складывающаяся в регионе демографическая ситуация требует принятия новых решений по поддержке молодых семей", - с такой инициативой выступил председатель регионального правительства Роман Бусаргин.Эту же тему обсудили на постоянно действующем совещании в Правительстве области.Официальная статистика показывает, что на данный момент у нас количество зарегистрированных браков в 2 раза больше, чем количество рожденных первенцев.