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Уже четыре спектакля Вольского драмтеатра прошли модерацию по программе «Пушкинская карта»:Комедия «Недоросль», Д. И. ФонвизинКомедия «Не было ни гроша, да вдруг алтын», А. Н. ОстровскийКомедия «Тётки», А.КоровкинСказка «Кошкин дом», С. Я. МаршакПушкинскую карту могут оформить молодые граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно. С началом программы на карту будет начислено безвозмездные 3 000 рублей от государства.Для того чтобы получить электронную пушкинскую карту необходимо скачать и зарегистрировать приложение «Госуслуги.Культура». Оформление карты будет доступно с 1 сентября.