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Четыре спектакля Вольского драмтеатра прошли модерацию по программе «Пушкинская карта»

Новости


Ведущие областные театры, музеи, концертные организации готовятся представить свою афишу для участия в проекте «Пушкинская карта».

Уже четыре спектакля Вольского драмтеатра прошли модерацию по программе «Пушкинская карта»:

Комедия «Недоросль», Д. И. Фонвизин

Комедия «Не было ни гроша, да вдруг алтын», А. Н. Островский

Комедия «Тётки», А.Коровкин

Сказка «Кошкин дом», С. Я. Маршак

Пушкинскую карту могут оформить молодые граждане РФ в возрасте от 14 до 22 лет включительно. С началом программы на карту будет начислено безвозмездные 3 000 рублей от государства.

Для того чтобы получить электронную пушкинскую карту необходимо скачать и зарегистрировать приложение «Госуслуги.Культура». Оформление карты будет доступно с 1 сентября.