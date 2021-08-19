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Железнодорожники обеспокоены ростом количества случаев вандализма в отношении подвижного состава и оборудования

Новости


За 7 месяцев 2021 года на Приволжской железной дороге зафиксирован 21 факт вандализма в отношении подвижного состава и оборудования.

Это на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе произошедших нарушений – обкидывание поездов камнями (3 факта), битьё стёкол в поездах (11 фактов), битьё линз светофоров (3 факта) и раскраска подвижного состава «граффити» (4 факта). В большинстве случаев нарушителями становились неработающие граждане и подростки.

Количество хищений имущества компании с начала года увеличилось более чем на 17% и составило 203 случая. Прирост обусловлен увеличением количества хищений материалов верхнего строения пути и элементов подвижного состава.

Также в январе-июле было зарегистрировано 68 актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта, что на 3% больше, чем годом ранее. Наряду с увеличением количества ложных сообщений о минировании объектов отмечается уменьшение ситуаций, когда граждане оставляли бесхозные предметы на объектах инфраструктуры и накладывали посторонние предметы на рельсы. Кроме того, было зафиксировано 44 случая повреждения средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

С целью недопущения актов незаконного вмешательства на полигоне Приволжской железной дороге реализуется комплекс мероприятий, сформированный на основе плана совместных действий сотрудников Приволжской железной дороги, транспортной полиции, ведомственной охраны железнодорожного транспорта и компаний-перевозчиков.