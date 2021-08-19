Железнодорожники обеспокоены ростом количества случаев вандализма в отношении подвижного состава и оборудования

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Это на 75% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В числе произошедших нарушений – обкидывание поездов камнями (3 факта), битьё стёкол в поездах (11 фактов), битьё линз светофоров (3 факта) и раскраска подвижного состава «граффити» (4 факта). В большинстве случаев нарушителями становились неработающие граждане и подростки.Количество хищений имущества компании с начала года увеличилось более чем на 17% и составило 203 случая. Прирост обусловлен увеличением количества хищений материалов верхнего строения пути и элементов подвижного состава.Также в январе-июле было зарегистрировано 68 актов незаконного вмешательства в деятельность железнодорожного транспорта, что на 3% больше, чем годом ранее. Наряду с увеличением количества ложных сообщений о минировании объектов отмечается уменьшение ситуаций, когда граждане оставляли бесхозные предметы на объектах инфраструктуры и накладывали посторонние предметы на рельсы. Кроме того, было зафиксировано 44 случая повреждения средств железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Это на 22% больше, чем за аналогичный период 2020 года.С целью недопущения актов незаконного вмешательства на полигоне Приволжской железной дороге реализуется комплекс мероприятий, сформированный на основе плана совместных действий сотрудников Приволжской железной дороги, транспортной полиции, ведомственной охраны железнодорожного транспорта и компаний-перевозчиков.