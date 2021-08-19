В Новобурасском районе продолжается ремонт тротуаров

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Вместе с руководителем района Алексеем Воробьевым глава регпарламента ознакомился с ходом работ по ремонту тротуаров.В этом году дорожный фонд района получил порядка 37 млн рублей – это доходы от транспортного налога и акцизов на нефтепродукты. В райцентре начаты работы по ул. Чернышевского. Будет заасфальтирован участок в 1,5 км. Ямочный ремонт проведен на более чем 120 км межпоселковых дорог.Алексей Воробьев рассказал, что сейчас уже выполнено порядка 70% работ. До конца сентября все объекты должны быть сданы.Затем Александру Романову показали, как возводятся тротуары на улице Баумана – самой протяженной в поселке. Здесь находится много объектов социальной сферы. Жители, с которыми встретился Председатель облдумы, отметили, что тротуары были построены в 70-х годах прошлого века и находились в удручающем состоянии. Всего планируют отремонтировать около 7 км тротуаров.«Здесь стараются все делать качественно. С умом используются материалы, графики проведения работ составлены с учетом того, что нужно все сделать на совесть. В следующем году стоит задача отремонтировать все тротуары, необходимо решать вопрос с реконструкцией систем водоснабжения, продолжить ремонт дорог. Такая цель поставлена трехлетним планом развития района», – подчеркнул Александр Романов.