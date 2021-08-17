В Саратове почтили память Олега Табакова

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У памятника одному из первых киногероев Олега Табакова персонажу фильма «Шумный день» собрались несколько десятков людей. Среди пришедших почтить память мастера - и.о. министра культуры Татьяна Астафьева, представители театральной и музыкальной общественности, руководители саратовских музеев, библиотек, студенты, простые саратовцы.Сегодня нашему знаменитому земляку исполнилось бы 86 лет.- Для всех нас большая честь, что судьба Табакова связана с нашим городом. Олег Павлович - большой актер, подвижник, организатор театрального дела, человек с невероятным обаянием и магнетизмом оказывал колоссальную помощь саратовской творческой молодежи и воспитанникам театральных студий. Земляки по праву гордятся тем, что Олег Табаков постоянно дарил нам счастливую возможность знакомиться с новыми постановками возглавляемых им творческих коллективов. Саратовцам очень важно выразить свое отношение к великому земляку и любимому артисту, отметила Татьяна Астафьева.