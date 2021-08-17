10-й Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» начнется 10 сентября

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Об этом узнали журналисты на пресс-конференции, прошедшей 16 августа 2021г. в саратовском Историческом парке «Россия — Моя история». Мероприятие было приурочено к Дню археолога, который отмечается ежегодно 15 августа. Встреча с представителями СМИ прошла на открытой площадке Исторического парка.— Именно здесь и в этом году будет проходить Фестиваль археологии и реконструкции «Укек», — рассказал организатор Фестиваля, бессменный руководитель археологических экспедиций, исследователь Укека, директор саратовского Исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрий Кубанкин. — Сохраняющаяся второй год сложная эпидемиологическая обстановка, к сожалению, не позволяет провести его на традиционном месте — в поселке Увек. Но с учетом требований Роспотребнадзора мероприятие в новом формате, опробованном в прошлом году, планируется провести на территории нашего парка в центре города с 10 сентября по 3 октября. Вход будет бесплатный по предварительной записи. Кстати, тема текущей эпидемиологической ситуации найдет отражение на Фестивале в виде мастер-классов, которые расскажут о медицине в Золотой Орде и локдауне, который пережило это средневековое государство в XIV веке. А центром фестивальной площадки станет гигантская песочница — модель археологического раскопа 6х6 метров, где взрослые и дети смогут почувствовать себя археологами и провести собственные исследования.Пресс-конференция прошла в интерактивном формате с участием почетных гостей: куратора Фонда президентских грантов О.М. Соколенко и директора Института истории и международных отношений СГУ им. Н.Г. Чернышевского Т.В. Черевичко. Спикеры мероприятия подчеркнули важность проекта «От Укека до Увека. Археология, история, современность», который реализуется в регионе при поддержке Фонда президентских грантов и участии в археологических экспедициях студентов Института истории и международных отношений в период летней практики.Гостям были представлены предварительные результаты археологического полевого сезона 2021 года. Дмитрий Кубанкин рассказал о фрагменте шелковой ткани, найденном при исследовании средневекового некрополя в посёлке Увек на южной окраине Саратова. Находка была оперативно отправлена на изучение одному из крупнейших в России специалистов по древнему текстилю, доктору исторических наук З.В. Доде в г. Ставрополь, где после ряда исследований планируется ее реконструкция. Еще одну научную сенсацию представил историк и краевед Алексей Наумов. При распашке поля на севере Саратовской области был обнаружен клад с серебряными монетами и украшениями, два медных котла, в которых находился различный инвентарь (маленький напильник, орудие каменотеса, мотыги, серпы, косы, топоры, орудие деревообработки и др.). Предположительно находка датируется 1360-ми гг.Все найденные в ходе полевого сезона 2021 года предметы будут представлены на масштабной выставке после завершения юбилейного Фестиваля археологии и реконструкции «Укек» в саратовском Историческом парке «Россия — Моя история» в ноябре 2021 года.Проект «От Укека до Увека. Археология, история, современность» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.Археологическая экспедиция — 2021 проходит при содействии Исторического парка «Россия — Моя история», Института археологии имени А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан и Фонда президентских грантов.