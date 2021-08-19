19 августа 2021 ЧЕТВЕРГ
Новости
17:00 | 18 августа
ТЮЗ Ю. П. Киселева начинает новый сезон с "Пиковой дамы"
16:15 | 18 августа
Саратовские аграрии собрали порядка трех миллионов тонн зерна
15:32 | 18 августа
Отборочная комиссия «Киновертикали 2021» начинает работу
15:20 | 18 августа
Ольга Шультайс рассказала о своем пути к творческой карьере
14:45 | 18 августа
Четыре спектакля Вольского драмтеатра прошли модерацию по программе «Пушкинская карта»
13:53 | 18 августа
Свыше пятисот тысяч жителей области вакцинировались от новой коронавирусной инфекции
13:00 | 18 августа
Железнодорожники обеспокоены ростом количества случаев вандализма в отношении подвижного состава и оборудования
12:07 | 18 августа
В Новобурасском районе продолжается ремонт тротуаров
11:40 | 18 августа
Губернатор Валерий Радаев в Москве обсудил с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой работу Саратовской консерватории
10:57 | 18 августа
В Саратовской области появятся новые меры поддержки молодых семей
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Отборочная комиссия «Киновертикали 2021» начинает работу

Новости


17 августа начинает работу отборочная комиссия VIII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского «Киновертикаль». В нее вошли члены Саратовского областного отделения Союза кинематографистов РФ, а также представители организаций – партнеров Саратовского областного методического киновидеоцентра.

В ближайшие дни специалистам в области кино предстоит посмотреть 307 киноработ, снятых 1056 юными киноавторами из 29 регионов России и 24 стран ближнего и дальнего зарубежья, – это почти 20 часов видеоматериала. Саратовскую область на фестивале представят 103 киноработы.

По итогам работы отборочной комиссии будет сформирован шорт-лист фильмов конкурсной программы. Познакомиться с ним смогут все желающие: уже 23 августа список киноработ будет размещен в свободном доступе на официальном ютуб-канале фестиваля «Киновертикаль Саратов» .

А у зрителей и поклонников авторов «Киновертикали 2021» будет возможность с 13 по 24 сентября 2021 года проголосовать за понравившийся фильм в сообществе фестиваля в сети «ВКонтакте». Автор фильма, получившего наибольшее количество лайков, получит приз зрительских симпатий VIII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского «Киновертикаль».
Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код