Отборочная комиссия «Киновертикали 2021» начинает работу

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В ближайшие дни специалистам в области кино предстоит посмотреть 307 киноработ, снятых 1056 юными киноавторами из 29 регионов России и 24 стран ближнего и дальнего зарубежья, – это почти 20 часов видеоматериала. Саратовскую область на фестивале представят 103 киноработы.По итогам работы отборочной комиссии будет сформирован шорт-лист фильмов конкурсной программы. Познакомиться с ним смогут все желающие: уже 23 августа список киноработ будет размещен в свободном доступе на официальном ютуб-канале фестиваля «Киновертикаль Саратов» .А у зрителей и поклонников авторов «Киновертикали 2021» будет возможность с 13 по 24 сентября 2021 года проголосовать за понравившийся фильм в сообществе фестиваля в сети «ВКонтакте». Автор фильма, получившего наибольшее количество лайков, получит приз зрительских симпатий VIII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского «Киновертикаль».