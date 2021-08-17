Hh.ru: У каждого десятого работника Саратовской области есть приметы и поверья на работе

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У каждого десятого работника региона есть или были на работе приметы и поверья. У 5% респондентов на работе встречались страшилки или легенды. Большинство (85%) работников не сталкивались на своем карьерном пути ни с чем из вышеперечисленного. Чаще всех с приметами и поверьями на работе сталкиваются занятые в отрасли транспорта и логистики, а также топ-менеджеры.Треть (34%) работников верят в офисные приметы и поверья. Чем старше работник, тем чаще он склонен к серьезному отношению к приметам – среди молодежи 18-24 лет верит каждый пятый (24%), а в возрасте 45-54 лет верит почти каждый второй (47%). Больше всех верят в приметы на работе бухгалтеры и финансисты (61%), HR-специалисты (48%), работники транспорта (42%), строители (42%), высший менеджмент (39%) и юристы (38%). Реже всего (не верят 66%) – молодежь и студенты, маркетологи и PR-специалисты, а также программисты и разработчики.Среди самых распространенных офисных примет и поверий работники называли: «беременный» стул, чёрную кошку, появление начальства после падения предметов на пол, не сидеть на стуле или за столом уволенного коллеги, если новый сотрудник садится на место в углу, то долго не проработает, с левой ноги нельзя входить в кабинет начальника и вообще в кабинет.У почти половины (47%) работников офисные приметы сбывались хотя бы раз в жизни, у 8% - они сбываются постоянно. Почти у каждого десятого (8%) работника есть свой талисман, который обеспечивает им карьерный рост или является залогом успешной сделки. Чаще всего талисманами выступают кольцо, кружка, браслет, камень, подкова.О HeadHunterHeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru – один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).