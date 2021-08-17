Результаты ЕГЭ в регионе: на 22,5% увеличилось количество 100-балльных результатов

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Экзаменационная кампания досрочного и основного периодов завершена. На территории области была организована работа 218 пунктов проведения экзаменов, а также 61 пункта для детей с особыми потребностями.Все пункты проведения экзаменов соответствовали требованиям антитеррористической безопасности и санитарным нормам в условиях коронавирусной инфекции.В проведении государственной итоговой аттестации задействовано свыше 11,5 тыс. педагогов, прошедших обучение. Было сформировано 14 предметных комиссий, в состав которых вошли 756 экспертов.Для наблюдения за ходом проведения экзаменов в этом году было аккредитовано около 1,4 тыс. общественных наблюдателей, включая 46 студентов вузов со статусом федеральных общественных наблюдателей по линии областного отделения Российского Союза Молодежи.В целях своевременного выявления и предупреждения нарушений Порядка проведения государственной итоговой аттестации на территории области была организована работа трех ситуационных центров.Контроль за соблюдением установленного порядка проведения экзаменов осуществляли 1119 членов государственной экзаменационной комиссии Саратовской области.«В этом году принимали участие в госэкзаменах дети, учеба которых в 10-11 классах пришлась на период дистанционного обучения и ограничительных мероприятий. По итогам сдачи ЕГЭ в области на 22,5% увеличилось количество 100-балльных результатов, в этом году их было 87. Возросло и количество 200-балльных работ. В этом году на 200 баллов сдали экзамены 8 выпускников. По сравнению с прошлым годом возрос процент участников ЕГЭ, получивших от 81 до 99 баллов с 13 до 15 процентов. Положительная динамика наблюдается по предметам: русский язык, математика, литература, обществознание, английский язык, французский язык, немецкий язык», – отметил и.о. министра образования области Михаил Орлов.В этом году область впервые участвовала в сдаче экзамена по информатике в компьютерной форме, для чего было приобретено 807 единиц компьютерной техники. Новая форма сдачи экзамена принесла региону 18 стобалльных результатов, что в 2,5 раза выше уровня прошлого года.Главным приоритетом развития региональной системы общего образования в следующем учебном году станет повышение качества образования и воспитания, реализация на основе детального анализа конкретных планов для повышения эффективности работы школ и муниципальных систем образования.