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Домен .РУС объединяет людей

Новости
Домен .РУС объединяет людей

9 августа состоялся «Большой разговор с президентом» - масштабная конференция с Александром Лукашенко, на которой президент Белоруссии высказался по многим злободневным вопросам.

Касаяcь темы взаимоотношений с Россией он подчеркнул, что никакие страны не имеют такого взаимодействия, как Россия и Белоруссия, а события последнего года подтолкнули государства к более тесному сотрудничеству.

Интересно, что в самом начале конференции глава государства затронул тему разрушительного влияния на общественную жизнь посредством интернета, что говорит о крайней важности этой темы: «...демократию в современном мире давно заменил цифровой диктат. И правят в этом мире откровенные ложь, хайп, хейт, буллинг, троллинг, боты и прочие коммуникативные новации. Сегодня они создают негативный эмоциональный фон в обществе или, как вы говорите, информационный шум. Самое печальное, что этот искусственный виртуальный мир влияет на принятие реальных фундаментальных политических решений на международной арене», - сказал Александр Лукашенко.

И если так получилось, что интернет сегодня обладает таким влиянием на общественно-политическую жизнь, то противостоять враждебному внешнему влиянию нужно, в том числе, и в цифровом пространстве.

Мы можем предложить эффективный инструмент для развития российско-белорусских отношений в сети - кириллический домен .РУС, предназначенный для мирового русскоязычного сообщества. Домен в зоне .РУС может стать основой для совместных российско-белорусских проектов и платформой для общения братских народов.

.РУС - активно развивающаяся доменная зона. Недавно мы запустили проект МИР.РУС, в рамках которого каждый гражданин России может получить бесплатный домен третьего уровня в зоне .РУС. Для жителей Белоруссии у нас есть БЕЛ.РУС.