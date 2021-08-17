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Свои лучшие изделия на «Палитре ремесел» представили мастера и ремесленники из 23 регионов России

Новости


В Саратове завершился IV Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел».

Фестиваль организован Палатой ремесел Саратовской области при поддержке минэкономразвития и ТПП региона в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

175 мастеров и художников из 23 регионов России - в их числе мастера из Республики Башкортостан, Липецкой, Курганской, Пензенской, Самарской, Нижегородской, Ленинградской, Московской, областей, Дагестана и Удмуртии, представили на ярмарке свои лучшие изделия народных художественных промыслов: авторскую керамику, украшения, плетеную мебель, одежду, сумки, интерьерные композиции, картины и многое другое.

В галерее под открытым небом презентовали свое творчество 40 художников, в том числе из Израиля и Италии.

Смена локации фестиваля с улицы Волжской на Театральную площадь позволила охватить больше жителей и гостей региона, которые также отметили удобное расположение арт-ярмарки.

Новшеством фестиваля в этом году стало не только смена площадки. У «Палитры ремесел» появился символ - героиня сказки саратовского игрушечника Петра Африкантова - дочь огня Горновица. Также улучшились условия размещения мастеров - специально для них Палатой ремесел были изготовлены брендированные стационарные торговые места.

Мастера и ремесленники остались довольны организацией мероприятия, получили положительные эмоции и яркие впечатления, а также выразили желание принять участие в следующем году.

Развлекательная часть фестиваля прошла в онлайн-формате. Ежедневно со страницы фестиваля и социальных сетей велась трансляция насыщенной программы, включающей мастер-классы и концерты артистов, которую за три дня посмотрели более 5 тысяч жителей региона.

Тысячи положительных отзывов и фото с хештегом #Палитраремесел оставили пользователи социальных сетей на официальных страничках фестиваля и Палаты ремесел ВКонтакте, Инстаграм. Впечатлениями об организации праздника делились участники мероприятия, популярные блогеры. Горожане и туристы отмечали высочайший уровень изделий.

Также в этом году впервые в рамках «Палитры ремесел» прошел круглый стол «Региональные бренды и их влияние на развитие экономики территорий» с участием министра экономического развития области Андрея Разборова, где обсудили перспективы возрождения и популяризацию саратовских туристических брендов.

«Уже четвертый год подряд в нашем регионе проходит уникальный культурный проект «Палитра ремесел», который объединяет творческих и инициативных людей, с любовью и уважением относящихся к народному искусству. Мероприятие послужило эффективной площадкой для взаимодействия и обмена опытом предпринимателей и мастеров-ремесленников не только нашего региона, но и всей России. Выражаю благодарность всем мастерам и гостям фестиваля за ценный вклад в развитие традиционной народной культуры и до встречи в следующем году!», - прокомментировал Андрей Разборов.