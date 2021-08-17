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Экспозиция музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского закрывается для посетителей

Новости
Экспозиция музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского закрывается для посетителей

Начинается реконструкция объекта культурного наследия федерального значения

С 16 августа мемориально-бытовая экспозиция дома Чернышевских закрывается для проведения длительных ремонтных работ.

Об этом сообщил в своем аккаунте в Инстаграм глава Саратова Михаил Исаев.

Ранее объект вошел в программу по сохранению историко-культурного наследия, инициированную Вячеславом Володиным. Была разработана проектно-сметная документация и найдено решение по реставрации. Планируется провести замену крыши, гидроизоляционные работы, обновить штукатурку фасада здания. В этом году также будет организована реставрация деревянных дверей и ставней объекта культурного наследия. Помимо этого, в настоящий момент обсуждается возможность замены или ремонта окон.

Мемориально-бытовая экспозиция музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского будет закрыта для посетителей вплоть до 2023 года. Действующая литературная экспозиция, художественная галерея им. В.О. Фомичева, выставочный зал продолжают свою работу и открыты для посетителей со вторника по пятницу с 10.00 до 18.00.