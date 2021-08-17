17 августа 2021 ВТОРНИК
Новости
17:00 | 17 августа
В Саратове почтили память Олега Табакова
16:09 | 17 августа
10-й Фестиваль археологии и реконструкции «Укек» начнется 10 сентября
15:38 | 17 августа
104-й театральный сезон ТЮЗа Киселева начнется 4 сентября 2021 года
14:48 | 17 августа
Hh.ru: У каждого десятого работника Саратовской области есть приметы и поверья на работе
13:50 | 17 августа
Результаты ЕГЭ в регионе: на 22,5% увеличилось количество 100-балльных результатов
12:57 | 17 августа
На предприятиях автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения региона будут ежегодно повышать зарплаты сотрудникам
12:00 | 17 августа
Свои лучшие изделия на «Палитре ремесел» представили мастера и ремесленники из 23 регионов России
10:53 | 17 августа
Экспозиция музея-усадьбы Н.Г. Чернышевского закрывается для посетителей
09:51 | 17 августа
Домен .РУС объединяет людей
09:00 | 17 августа
Месячник «Внимание, переезд!» стартовал на Приволжской железной дороге
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Месячник «Внимание, переезд!» стартовал на Приволжской железной дороге

Новости
Месячник «Внимание, переезд!» стартовал на Приволжской железной дороге

Профилактический месячник «Внимание, переезд!» стартовал на Приволжской железной дороге. Главная цель акции – снижение количества ДТП в местах пересечения автомобильной и железной дорог.

В рамках месячника, который продлится до середины сентября, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проведут рейды на переездах.

Приволжская магистраль придает большое значение безопасности движения на переездах и работе по улучшению их технического состояния. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий железнодорожники проводят регулярные профилактические акции, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями. Несмотря на проводимую работу, с начала года в границах магистрали зафиксировано девять ДТП на железнодорожных переездах. Все аварии произошли по вине водителей транспортных средств.

Приволжская магистраль призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность.