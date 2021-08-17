Месячник «Внимание, переезд!» стартовал на Приволжской железной дороге

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В рамках месячника, который продлится до середины сентября, железнодорожники совместно с сотрудниками ГИБДД проведут рейды на переездах.Приволжская магистраль придает большое значение безопасности движения на переездах и работе по улучшению их технического состояния. С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий железнодорожники проводят регулярные профилактические акции, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями. Несмотря на проводимую работу, с начала года в границах магистрали зафиксировано девять ДТП на железнодорожных переездах. Все аварии произошли по вине водителей транспортных средств.Приволжская магистраль призывает граждан неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и помнить, что главным и определяющим условием для безопасного вождения являются внимательность и осторожность.